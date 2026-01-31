Juve, dopo Yildiz un altro talento dal Bayern! Chi è il fantasista classe 2007 che arriva dalla Germania

Quando nel 2022 la Juve ha acquistato dal Bayern Monaco un giovanissimo Yildiz, in pochi si sarebbero aspettati un impatto di questo tipo. Kenan già all'epoca aveva doti fuori dal comune, ma con il passare degli anni è diventato la stella bianconera, numero 10 e trascinatore della squadra. Ora i bianconeri sperano di fare il bis: la Juve ha infatti trovato l'accordo con il Bayern per l'acquisto di Adin Licina, giovane talento tedesco classe 2007. Il club bavarese manterrà il 30% sulla futura rivendita e il giocatore si prepara a firmare un contratto che lo legherà a lungo alla Vecchia Signora. A far ben sperare i tifosi bianconeri è che il suo agente è lo stesso che ha portato Yildiz a Torino. Operazione fotocopia che si spera possa avere anche gli stessi risultati.
Juve, numeri da fuoriclasse per Licina
La Juventus dopo Esad Deniz (altro diamante in arrivo a Torino), continua quindi a guardare al futuro. Licina è un esterno destro d'attacco rapido e tecnico, che con le giovanili del Bayern Monaco ha collezionato 18 gol e 14 assist in 91 presenze tra tutte le competizioni. In particolare, in questa stagione il classe 2007 ha segnato 2 reti e fornito 6 assist in 20 partite tra campionato primavera e Youth League. Numeri importanti anche con le giovanili della Germania, dove è ormai da anni un punto fisso. Dall'U15 all'U19: Adin ha già giocato 27 partite in Nazionale e aspetta ora il salto tra i grandi. In questo senso la Juventus potrebbe aiutarlo, perchè a Torino riuscirebbe a trovare molto più spazio. Al Bayern, infatti, era chiuso da due campioni come Olise e Karl. Difficile trovare spazio.
E non è l'unico obiettivo
Ma Licina non è l'unico talento nel mirino della Juventus. Lo stesso agente, infatti, segue anche Bendeguz Kovac dell'Az Alkmaar U19. I bianconeri hanno chiesto informazioni per l'attaccante ungherese che ha segnato 19 gol in 22 presenze stagionali, ma il classe 2007 è nel mirino anche di Aston Villa, Stoccarda e altri club europei. La linea verde della Juve, quindi, sembra chiara: puntare sui talenti da far crescere e trasformarsi sempre di più in una Giovane Signora.
