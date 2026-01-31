Juve, dopo Yildiz un altro talento dal Bayern! Chi è il fantasista classe 2007 che arriva dalla Germania

Quando nel 2022 la Juve ha acquistato dal Bayern Monaco un giovanissimo Yildiz , in pochi si sarebbero aspettati un impatto di questo tipo. Kenan già all'epoca aveva doti fuori dal comune, ma con il passare degli anni è diventato la stella bianconera, numero 10 e trascinatore della squadra. Ora i bianconeri sperano di fare il bis: la Juve ha infatti trovato l'accordo con il Bayern per l'acquisto di Adin Licina , giovane talento tedesco classe 2007 . Il club bavarese manterrà il 30% sulla futura rivendita e il giocatore si prepara a firmare un contratto che lo legherà a lungo alla Vecchia Signora . A far ben sperare i tifosi bianconeri è che il suo agente è lo stesso che ha portato Yildiz a Torino . Operazione fotocopia che si spera possa avere anche gli stessi risultati.

Juve, numeri da fuoriclasse per Licina

La Juventus dopo Esad Deniz (altro diamante in arrivo a Torino), continua quindi a guardare al futuro. Licina è un esterno destro d'attacco rapido e tecnico, che con le giovanili del Bayern Monaco ha collezionato 18 gol e 14 assist in 91 presenze tra tutte le competizioni. In particolare, in questa stagione il classe 2007 ha segnato 2 reti e fornito 6 assist in 20 partite tra campionato primavera e Youth League. Numeri importanti anche con le giovanili della Germania, dove è ormai da anni un punto fisso. Dall'U15 all'U19: Adin ha già giocato 27 partite in Nazionale e aspetta ora il salto tra i grandi. In questo senso la Juventus potrebbe aiutarlo, perchè a Torino riuscirebbe a trovare molto più spazio. Al Bayern, infatti, era chiuso da due campioni come Olise e Karl. Difficile trovare spazio.

E non è l'unico obiettivo

Ma Licina non è l'unico talento nel mirino della Juventus. Lo stesso agente, infatti, segue anche Bendeguz Kovac dell'Az Alkmaar U19. I bianconeri hanno chiesto informazioni per l'attaccante ungherese che ha segnato 19 gol in 22 presenze stagionali, ma il classe 2007 è nel mirino anche di Aston Villa, Stoccarda e altri club europei. La linea verde della Juve, quindi, sembra chiara: puntare sui talenti da far crescere e trasformarsi sempre di più in una Giovane Signora.

