A Milano la tavola rotonda: "Calciomercato e Media, il mercato in tempo reale"

In occasione della sessione invernale del Calciomercato 2025-2026, organizzata da Master Group Sport in collaborazione con A. Di.Se - Associazione Italiana Direttori Sportivi, si è tenuta oggi, presso Hotel Sheraton Milan San Siro, la tavola rotonda "Calciomercato e Media: il mercato in tempo reale".
Ad aprire l'incontro i saluti istituzionali di Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport, che ha presentato le principali novità di questa edizione (nuovo logo, Social Room e podcast), e di Rocco Galasso, Vice Presidente A.Di. Se.
Moderato da Marco Nosotti, il panel ha visto la partecipazione di protagonisti di spicco del panorama sportivo e mediatico:
◦ Gianluca Di Marzio, Giornalista Sky Sport
◦ Niccolò Ceccarini, Direttore Tuttomercatoweb
◦ Valerio Gori, Chief Marketing Officer Atletico de Madrid
◦ Giacomo Brunetti, Cronache di Spogliatoio
La tavola rotonda ha offerto un'importante occasione di confronto e approfondimento sui cambiamenti che stanno ridefinendo il racconto del calciomercato, sempre più caratterizzato dalla rapidità delle informazioni, dall'immediatezza delle notizie e dal ruolo delle piattaforme digitali. Al centro del dibattito, il rapporto tra giornalismo tradizionale, nuove forme di comunicazione e strategie dei club, in un contesto in cui il mercato vive e si racconta in tempo reale.
Particolare attenzione è stata dedicata all'affidabilità delle fonti, all'impatto dei social media e ai nuovi linguaggi capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e trasversale, oltre alle sfide e alle opportunita future
dell'informazione sportiva.
L'incontro segna il momento conclusivo di una sessione invernale intensa e ricca di novità, confermando il calciomercato non solo come elemento chiave della stagione sportiva, ma anche come fenomeno mediatico di rilievo a livello nazionale e internazionale.