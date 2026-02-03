Snobbata da Cancelo, stoppata per Perisic e Diaby: l'Inter non chiude niente

Dall’occasione Cancelo al cavallo di ritorno Perisic , passando per l’intrigante Diaby , il “doppione” Norton-Cuffy (sondato in caso di partenza a sorpresa di Dumfries) e il possibile incastro fra Frattesi - al Nottingham Forest o alla Lazio - e Curtis Jones del Liverpool. Alla fine, però, niente di tutto ciò. Il mercato di inizio 2026 dell’ Inter si è limitato così a due colpi in prospettiva, il diciottenne difensore croato Leon Jakirovic destinato alla squadra Under 23, e il ventiduenne centrocampista francese Yanis Massolin , il “Rabiot della Serie B”, acquistato dal Modena e lasciato a maturare in Emilia in vista delle valutazioni che farà poi Chivu durante il prossimo ritiro estivo. Anzi, l’Inter avrebbe fatto volentieri anche un altro investimento per il futuro, ma nonostante l’accordo trovato da tempo con l’Hajduk Spalato, l’altro diciottenne difensore croato Mlacic alla fine ha scelto l’Udinese.

I colpi smufati: da Cancelo a Perisic

Dunque, non è arrivato il giocatore per coprire il buco lasciato da Dumfries da metà novembre e coperto, con risultati scostanti, da Luis Henrique comunque sempre supportato e difeso da Chivu. L'Inter ci ha pensato, avrebbe colto l'opportunità Cancelo, ha avuto gli ok di Perisic prima e Diaby poi, ma non si sono verificati gli incastri giusti. Per Cancelo è stato il giocatore portoghese a preferire il Barcellona, con l'Inter che aveva trovato da tempo la formula per ingaggiarlo dall'Al-Hilal; mentre per Perisic e Diaby non sono arrivati i via libera dai rispettivi club. Il Psv, contattato anche ieri mattina per un'ultima volta, ha ribadito il suo a lasciare tornare il croato a Milano, mentre sempre nella giornata di ieri è arrivata una mail dall'Arabia firmata dall'Al-Ittihad che ha gentilmente respinto l'ultima proposta inviata dall'Inter domenica, ovvero un prestito con obbligo di riscatto condizionato per un'operazione da circa 30 milioni totali.