Simeone abbraccia Lookman, l’Arsenal prova a prendere Tonali però il Newcastle riesce a resistere

Alla fine è rimasta solamente una pazza idea, anche se la sensazione è che da giugno se ne tornerà a parlare. Occhio al flirt - al netto delle classiche smentite di rito considerata la balbettante stagione che sta vivendo il Newcastle - tra i Gunners e Sandro Tonali . L’Arsenal, infatti, progetta un grande colpo per la mediana e ha messo gli occhi sulla colonna della nazionale italiana. Avviati nei giorni scorsi i primi contatti con l’entourage del calciatore, dal quale c’è stata apertura verso la formazione londinese. Difficile però impostare e soprattutto chiudere un affare del genere nel giro di ventiquattro ore, al netto soprattutto delle rimostranze dei Magpies che non volevano perdere la loro stella. Se ne riparlerà sicuramente tra qualche mese, visto che l’ Arsenal sarebbe pronto a mettere sul piatto un ricco contratto quinquennale pur di assicurarsi l’ex milanista. Qualora il Newcastle, come appare probabile, dovesse restare fuori dall’Europa, diventerebbe sicuramente più semplice far decollare la trattativa.

Benzema da Inzaghi!

Il colpo principale a livello internazionale delle scorse ore, però, riguarda uno dei calciatori più forti del pianeta: quel Karim Benzema che cambia squadra ma non campionato. Troppo importante un elemento del suo valore per lasciarselo sfuggire e così la Saudi Pro League ha ovviato al mal di pancia del fuoriclasse francese, spostandolo da un club della galassia del fondo PIF a un altro. La mossa fa gongolare Simone Inzaghi che da oggi potrà godersi la classe del cannoniere francese col suo Al Hilal. Contratto di 18 mesi per il classe 1987, che ha detto addio all’Al Ittihad a causa della proposta al ribasso ricevuta dai gialloneri sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto a giugno. Uno strappo che di fatto ha sancito la fine dell’avventura del cannoniere transalpino alla corte di Sergio Conceicao, che a breve vedrà volare via anche il centrocampista francese N’Golo Kanté.

L’ex Chelsea, infatti, ha raggiunto da settimane un accordo col Fenerbahce per un contratto fino al 2028. Un affare che potrebbe andare in porto entro venerdì, visto che la finestra invernale di trattative in Turchia termina la sera del 6 febbraio. Motivo per cui può coltivare ancora speranze pure il Besiktas, che vuole aggiudicarsi il terzino sinistro Nuno Tavares dalla Lazio. Previsti nuovi contatti già in giornata, anche se il club di Lotito vuole l’obbligo di riscatto garantito a condizioni facili per dare eventualmente il via libera alla cessione del portoghese.

Lookman saluta l'Atalanta e abbraccia Simeone

Saluta l’Italia e vola nella Liga Ademola Lookman, che ha firmato un quinquennale da 6 milioni annui con l’Atletico Madrid. I Colchoneros si sono accaparrati pure il centrocampista Mendoza dall’Elche per 15 milioni. A proposito di gente che gioca in mezzo al campo: il Manchester City ha richiamato dal prestito al Middlesbrough Nypan. Prenderà il posto di Philipps mandato allo Sheffield United. Il Chelsea invece ha riportato all’ovile dalla succursale Strasburgo il giovane centrale Sarr, fresco di trionfo Coppa d'Africa col Senegal. A volerlo fortemente il nuovo tecnico dei Blues Liam Rosenior, che l’aveva apprezzato proprio in Ligue1 negli ultimi mesi.

Restando in tema di difensori: ha giocato d’anticipo il Liverpool che per bruciare la concorrenza di mezza Europa ha speso 70 milioni subito per ingaggiare Jeremy Jacquet. Il promettente difensore rimarrà però fino a giugno al Rennes e sbarcherà in Premier solamente a partire dal primo luglio. Infine Disasi, dopo aver flirtato a lungo con squadre italiane (Fiorentina, Milan e Roma), ha scelto di restare in Inghilterra e non dovrà neppure cambiare città (Londra), visto che si trasferirà in prestito secco dal Chelsea al West Ham.

