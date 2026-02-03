“Holm alla Juve e Joao Mario al Bologna, ecco perché. Speriamo di aver…”

BOLOGNA - "Immobile doveva diventare un giocatore importante per noi, per far respirare Castro e Dallinga, ma non ha trovato la giusta continuità quando è rientrato dall'infortunio: è capitata questa occasione e abbiamo deciso di separarci". Così, nel pre di Bologna-Milan, ai microfoni di Dazn, Marco Di Vaio, direttore sportivo del club emiliano. Poi, sulla doppia operazione con la Juve, con Joao Mario passato in rossoblù: "Holm stava trovando meno spazio recentemente e abbiamo puntato su un giocatore che ci può dare una spinta importante. Speriamo di aver fatto la scelta giusta".