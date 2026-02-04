La Juve sfiorata, l’Arabia trovata: la parabola En-Nesyri e l’ombra Erdogan su Kanté

La Juve l'ha cercato a lungo nel corso di questa sessione di mercato invernale ma alla fine En-Nesyri non è diventato un giocatore bianconero, ma ha comunque lasciato il Fenerbahce. L'attaccante marocchino è infatti ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Ittihad e giocherà quindi nel campionato saudita. Operazione a titolo definitivo da 15 milioni di euro, mentre N'Golo Kante ha fatto il percorso inverso e ha firmato un contratto di due anni e mezzo con la squadra turca.
L'incastro con Benzema
Un'operazione lampo quella che ha portato il classe 1997 in Arabia Saudita, nata a causa di Karim Benzema. Il francese, infatti, nelle ultime settimane aveva rotto con l'Al-Ittihad dopo aver ricevuto una proposta di rinnovo di contratto ritenuta inaccettabile e, nonostante i tifosi bianconeri avessero sperato nel suo arrivo a Torino, si è trasferito all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Da qui l'esigenza a parte dell'Al-Ittihad di cercare un nuovo attaccante, che ha portato all'acquisto di En-Nesyri.
En-Nesyri: cosa era successo con la Juve
Quella per l'attaccante marocchino sembrava una trattativa praticamente conclusa. Il direttore sportivo della Juve Ottolini era volato in Turchia e aveva trovato una bozza di accordo con il Fenerbahce per il trasferimento. Tutto fatto? Non proprio, perchè il giocatore all'ultimo ha espresso alcune perplesità sul trasferimento. Da qui la decisione da parte del club bianconero di non forzare la mano e di non voler puntare su un giocatore che non era convinto al 100% del progetto. Una linea chiara, confermata anche da Giorgio Chiellini prima del match contro il Napoli: "Ha espresso ha alcuni dubbi sulla formula, per noi è una trattativa chiusa. Non possiamo e non vogliamo acquistare a titolo definitivo".
Kanté, il Fenerbahce e... Erdogan
A quattro mesi dal Mondiale 2026, N'Golo Kanté, 34 anni, lascia l'Al-Ittihad e l'Arabia Saudita per intraprendere una nuova avventura in Turchia con il Fenerbahce, con l'obiettivo di mantenere il suo posto nella nazionale francese. Il suo trasferimento era inizialmente previsto per lunedì, ma è stato ritardato. Il Fenerbahce, che voleva scambiare il suo attaccante marocchino Youssef En-Nesyri con il francese, ha accusato l'Al-Ittihad di aver "inserito erroneamente" le informazioni sulla transazione nel software dedicato della Fifa, impedendone il "completamento entro i tempi previsti". La questione è stata risolta martedì a seguito della mediazione della Fifa, secondo diverse fonti. Il proprietario del Fenerbahce, Sadettin Saran, ha anche ringraziato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan "per il suo incrollabile sostegno, che ha permesso la conclusione positiva di questo affare". Dopo due anni e mezzo all'Al-Ittihad, il centrocampista francese passerà nella seconda squadra del campionato turco, nota per l'atmosfera infuocata nel suo stadio, Sukru Saracoglu di Istanbul, dopo le esperienze in Francia (US Boulogne, Caen), Inghilterra (Leicester, Chelsea) e appunto Arabia Saudita (Al-Ittihad). Il nazionale francese, con 65 presenze (2 gol), ha firmato un contratto fino a giugno 2028, ma il suo sguardo è naturalmente rivolto al grande evento della prossima estate: la Coppa del Mondo, co-ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada (11 giugno - 19 luglio).
