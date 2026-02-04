La Juve sfiorata, l’Arabia trovata: la parabola En-Nesyri e l’ombra Erdogan su Kanté

La Juve l'ha cercato a lungo nel corso di questa sessione di mercato invernale ma alla fine En-Nesyri non è diventato un giocatore bianconero, ma ha comunque lasciato il Fenerbahce . L'attaccante marocchino è infatti ufficialmente un nuovo giocatore dell' Al-Ittihad e giocherà quindi nel campionato saudita. Operazione a titolo definitivo da 15 milioni di euro, mentre N'Golo Kante ha fatto il percorso inverso e ha firmato un contratto di due anni e mezzo con la squadra turca.

L'incastro con Benzema

Un'operazione lampo quella che ha portato il classe 1997 in Arabia Saudita, nata a causa di Karim Benzema. Il francese, infatti, nelle ultime settimane aveva rotto con l'Al-Ittihad dopo aver ricevuto una proposta di rinnovo di contratto ritenuta inaccettabile e, nonostante i tifosi bianconeri avessero sperato nel suo arrivo a Torino, si è trasferito all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Da qui l'esigenza a parte dell'Al-Ittihad di cercare un nuovo attaccante, che ha portato all'acquisto di En-Nesyri.

En-Nesyri: cosa era successo con la Juve

Quella per l'attaccante marocchino sembrava una trattativa praticamente conclusa. Il direttore sportivo della Juve Ottolini era volato in Turchia e aveva trovato una bozza di accordo con il Fenerbahce per il trasferimento. Tutto fatto? Non proprio, perchè il giocatore all'ultimo ha espresso alcune perplesità sul trasferimento. Da qui la decisione da parte del club bianconero di non forzare la mano e di non voler puntare su un giocatore che non era convinto al 100% del progetto. Una linea chiara, confermata anche da Giorgio Chiellini prima del match contro il Napoli: "Ha espresso ha alcuni dubbi sulla formula, per noi è una trattativa chiusa. Non possiamo e non vogliamo acquistare a titolo definitivo".