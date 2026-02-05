Tuttosport.com
"Locatelli, il Manchester United si muove: primi contatti per il post Casemiro"

Dall'Inghilterra l'indiscrezione di mercato che spiazza tutti: il capitano della Juve nel mirino dei Red Devils
3 min
locatelliJuventusManchester United
"Locatelli, il Manchester United si muove: primi contatti per il post Casemiro" © Marco Canoniero

MANCHESTER (Inghilterra) - Manuel Locatelli nel mirino del Manchester United. Questa l'indiscrezione che emerge dall'Inghilterra in merito al mercato estivo dei Red Devils che, con alta probabilità, perderanno il brasiliano Casemiro e sono già alla caccia del possibile erede. Il portale britannico "The Touchline" riporta che lo United avrebbe anche già contattato l'entourage del centrocampista della Juventus. Locatelli che non è un nome nuovo sulla lista dei Red Devils che già nel 2021 lo avevo osservato attentamente, soprattutto dopo il successo azzurro agli Europei. In quell'estate i bianconeri prelevarono Manuel dal Sassuolo (prestito biennale con obbligo di riscatto pari a 25 milioni di euro più 12,5 di bonus). A novembre 2023 il giocatore aveva rinnovato con la Juventus fino a giugno 2028.

Locatelli, che numeri sotto la guida di Spalletti!

Sotto la guida di Luciano Spalletti l'ex Sassuolo è diventato un giocatore indispensabile e leader del centrocampo bianconero, a confermare il gran momento di forma dell'azzurro sono anche i numeri. Locatelli è uno dei 4 centrocampisti con almeno 900 minuti nei Top 5 campionati in grado di registrare: +75 Passaggi P90 (per 90 minuti), +85% Passaggi riusciti, +60% Duelli vinti e +3 Intercetti P90. Restando nel panorama europeo - estendendolo a 7 campionati -  Locatelli guida la classifica delle "Most progressive actions" (passaggi, azioni o dribbling che fanno avanzare significativamente la palla verso la porta avversaria) con 17.44 davanti a Marcos Senesi (Bournemouth con 16.45) e Vitinha (Psg con 16.34).
Infine, in Serie A, Manuel primeggia anche nella classifica dei "Final third passes" (ovvero un passaggio destinato a creare un'occasione da gol o un passaggio progressivo) con 433 precedendo Nicolò Barella (358) e Bryan Cristante (341).

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

