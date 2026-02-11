Ederson, perché Juve: Spalletti martellante, il prezzo fatto e l'addio all'Atalanta

È andata così a gennaio, andrà così anche in estate. La Juve dovrà essere molto brava ad arrivare per prima nel mercato delle occasioni. Sfruttando ogni chance a disposizione per alzare il livello complessivo di una rosa in questo momento non attrezzata per vincere. Lo step successivo è questo. Ed è il più difficile, il più delicato, a maggior ragione in un calcio italiano in cui ogni milione speso ha un peso. I bianconeri hanno una missione in testa per rinforzare il centrocampo. Un nome su tutti frulla al club. Circola già da diverse settimane: porta dritto a Ederson . Proprio perché rientra nell’ambito delle occasioni più golose possibili, considerando la sua attuale situazione contrattuale. L’accordo con l’ Atalanta scade a giugno 2027. Il giocatore avrebbe già voluto lasciare Bergamo in estate e pure a gennaio , ma la valutazione della Dea ha bloccato ogni aspirante pretendente. Allo stesso tempo, i Percassi hanno riflettuto attentamente anche alle esigenze tecniche di Raffaele Palladino: nella stessa finestra nella quale è partito Ademola Lookman in direzione Atletico Madrid, un’altra cessione eccellente avrebbe non poco indebolito i bergamaschi , più che mai vivi nella corsa all’Europa in campionato e in attesa di affrontare il Borussia Dortmund in Champions League.

L'obiettivo

Ederson vuole una big. Ha flirtato di recente proprio con l’Atletico Madrid, club che ormai ha un filo diretto con l’Atalanta. Ma la Juve è attenta e sta già cercando di capire i margini di un’operazione dai costi alti, ma non altissimi. Già, perché il contratto in scadenza a giugno 2027 impone alla Dea una mossa. Il rinnovo al brasiliano è stato proposto, ma il giocatore non si è mai scaldato di fronte a quest’ipotesi. I Percassi saranno un osso durissimo con i quali trattare: il passato caratterizzato dall’intrigo Koopmeiners insegna. Ma il prezzo è praticamente fatto: serviranno 40 milioni. Sarà questa la prima valutazione di uno dei registi più forti sulla scena europea, pur reduce da alcuni mesi vissuti tra alti, bassi e pure in infermeria. Una cifra “alla Lookman”, passato da Diego Pablo Simeone per 35 milioni, a cui se ne aggiungono altri 5 di bonus. La Juve è attenta, molto attenta. Anche perché è conscia del gradimento di Luciano Spalletti, che al Gewiss Stadium l’ha trattato diversamente: aveva sempre un uomo che ronzava intorno al regista scoperto da Sabatini alla Salernitana. È stato martellante nelle consegne relative alla gestione della marcatura di Ederson, che già lo intrigava a Napoli.