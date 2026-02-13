Fratelli contro: Inter-Juve, l’ultimo derby dei Thuram prima del grande addio?

Un confronto che non stancherà mai, immune alle pieghe del tempo, che è solito “normalizzare” anche la più affascinante delle sfide. La gara di andata tra Juventus e Inter, in questo senso, ci ha regalato fior e fior di clip, come quella partorita dalla ref cam di Colombo, costretto a riprendere Marcus e Khephren Thuram nel bel mezzo di un’innocua bisticciata nell’area di rigore bianconera. E questo ben prima che - a fasi alterne - decidessero di prendersi la scena andando entrambi in gol. Probabile che domani sera - davanti agli occhi di papà Lilian - lo show di San Siro non sia da meno. Meglio, dunque, sedersi comodi, anche perché quello di domani sera potrebbe essere l’ultimo derby d’Italia dei due fratellini francesi. Marcus, infatti, è finito da tempo nel mirino del Psg e di diversi club di Premier League. Sirene di mercato che potrebbero tramutarsi presto in offerte concrete e ufficiali. Un passo alla volta. Andiamo con ordine: l’Inter è a conoscenza da tempo dell’interesse e dei consensi che sta catturando l’attaccante francese in giro per l’Europa. E non potrebbe essere altrimenti alla luce delle prestazioni fornite negli ultimi anni. Col Mondiale estivo come possibile trampolino di lancio definitivo per mandare in orbita le quotazioni della punta. Motivo per cui la prossima estate potrebbero arrivare delle maxi-offerte per il numero 9 nerazzurro, che - va ricordato - è stato preso tre anni fa a parametro zero. Un colpaccio quello targato Piero Ausilio, che avrebbe voluto portare a Milano già nel 2021 il figlio d’arte.
Marcus: se c'è l'offerta...
Peccato che l’infortunio al ginocchio ne avesse pregiudicato il trasferimento, costringendo l’Inter a ripiegare sul Tucu Correa. Nel luglio 2023 il blitz vincente per battere la concorrenza di Milan e Barcellona e accaparrarsi il primogenito dei fratelli Thuram a parametro zero. Motivo per cui un’eventuale cessione rappresenterebbe ora una maxi plusvalenza per il bilancio interista e alla quale sarebbe davvero difficile dire di no per Oaktree. Anche alla luce della crescita esponenziale che stanno avendo Pio Esposito e Bonny. Per la serie: i sostituti sono già in casa, oltre a capitan Lautaro, e al possibile innesto di una quarta punta a completare il reparto. Col resto dei denari da investire su un grande difensore e un portiere di prima fascia per puntellare la rosa e alzare il livello in estate. Ecco perché dalle parti di viale della Liberazione potrebbero davvero cadere in tentazione tra qualche mese dinanzi a una ricca offerta per Marcus. Diversa, invece, la situazione di Khephren: la Juventus, alla luce dell’exploit degli ultimi mesi, lo considera incedibile. Un totem fatto e finito, attorno a cui costruire - sulla falsa riga di Yildiz e Bremer - il resto della squadra.
Khephren come Yildiz
Come del resto dimostrano i “no” secchi alle avances dei vari club d’Europa che, a più riprese, hanno bussato alle porte della Continassa per comprendere se vi fossero gli estremi per la cessione. Tra questi, come noto, rientra pure l’Inter che nelle prime battute del mercato di gennaio aveva provato - senza successo - a inserirlo nella trattativa che avrebbe portato al passaggio in bianconero di Davide Frattesi. La situazione contrattuale del francese è tutto fuorché preoccupante: la scadenza è fissata per giugno 2029. Ma - esattamente per quanto fatto con Kenan - la Juve ha in programma di blindarlo, offrendogli un ingaggio in linea con lo status acquisito in questi suoi primi 18 mesi di bianconero. Thuram, al momento, percepisce 2.2 milioni netti a stagione, il che fa di lui uno dei meno paganti della rosa juventina. L’intenzione del club è quella di portare il suo salario a 3/3.5 milioni più bonus, con un prolungamento “soft” fino al 2030. Un segnale concreto per il giocatore, ben lieto di poter continuare la sua avventura a Torino, e al resto dei club d’Europa.
