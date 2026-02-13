Fratelli contro: Inter-Juve, l’ultimo derby dei Thuram prima del grande addio?

Un confronto che non stancherà mai, immune alle pieghe del tempo, che è solito “normalizzare” anche la più affascinante delle sfide. La gara di andata tra Juventus e Inter, in questo senso, ci ha regalato fior e fior di clip, come quella partorita dalla ref cam di Colombo, costretto a riprendere Marcus e Khephren Thuram nel bel mezzo di un’innocua bisticciata nell’area di rigore bianconera. E questo ben prima che - a fasi alterne - decidessero di prendersi la scena andando entrambi in gol. Probabile che domani sera - davanti agli occhi di papà Lilian - lo show di San Siro non sia da meno. Meglio, dunque, sedersi comodi, anche perché quello di domani sera potrebbe essere l’ultimo derby d’Italia dei due fratellini francesi. Marcus, infatti, è finito da tempo nel mirino del Psg e di diversi club di Premier League. Sirene di mercato che potrebbero tramutarsi presto in offerte concrete e ufficiali. Un passo alla volta. Andiamo con ordine: l’Inter è a conoscenza da tempo dell’interesse e dei consensi che sta catturando l’attaccante francese in giro per l’Europa. E non potrebbe essere altrimenti alla luce delle prestazioni fornite negli ultimi anni. Col Mondiale estivo come possibile trampolino di lancio definitivo per mandare in orbita le quotazioni della punta. Motivo per cui la prossima estate potrebbero arrivare delle maxi-offerte per il numero 9 nerazzurro, che - va ricordato - è stato preso tre anni fa a parametro zero. Un colpaccio quello targato Piero Ausilio, che avrebbe voluto portare a Milano già nel 2021 il figlio d’arte.