L'obiettivo Juve per l'Atletico... Atalanta: contratto pronto e futuro deciso

Se tre indizi fanno una prova - com’era solita dire la scrittrice di gialli Agatha Christie - allora tra qualche mese ci toccherà parlare di Atletico Atalanta. I Colchoneros, infatti, per la terza sessione di mercato di fila intendono fare shopping nella rinomata boutique bergamasca. Dopo aver prelevato ad agosto il terzino sinistro Matteo Ruggeri per 20 milioni e a gennaio l’attaccante Ademola Lookman per 35 milioni più 5 di bonus, adesso gli spagnoli sono al lavoro per portare nella capitale iberica il centrocampista José dos Santos Lourenço da Silva, meglio noto come Ederson. Il classe 1999 sembra essere una sorta di promesso sposo del club rojiblanco, che aveva già fatto un tentativo per ingaggiare il brasiliano nella finestra invernale di trattative.
Ederson, avanti tutta
In quell’occasione l’Atletico ha messo le basi per un’operazione da completare in estate a un prezzo simile a quello sborsato per Lookman. Tanto che i madrileni sono già in fase avanzata per quanto riguarda i negoziati con l’agente del mediano ex Salernitana (Andrè Cury). Pronto un contratto fino al 2031. Avanti tutta dunque. Con buona pace dei vari Manchester United, Galatasaray, Inter e Juventus che in passato e pure recentemente avevano provato ad approcciare il numero 13 atalantino, il cui futuro sarà lontano dalla squadra nerazzurra visto che il contratto in scadenza nel 2027 non sarà rinnovato, come già fatto trapelare dallo stesso calciatore alla famiglia Percassi.
L’asse Zingonia-Madrid e i rapporti tra i club
E così tutte le strade, in questo momento, portano da Zingonia a Madrid in una sorta di super strada diretta o corsia preferenziale di mercato, come testimonia anche il percorso inverso effettuato poche settimane fa da Jack Raspadori tornato in Italia proprio alla Dea, che ha bruciato la concorrenza di Roma e Lazio grazie agli ottimi rapporti con la società del Presidente Enrique Cerezo. Quest’ultimo intanto si gode l’impatto straordinario avuto da Lookman, capace di mettere lo zampino in ben 5 gol (3 reti e 2 assist) nelle prime 4 partite giocate coi Colchoneros. Tanta roba, è proprio il caso di dirlo. Un avvio show quello del nigeriano che sembra fatto apposta per giocare agli ordini di Diego Simeone.
Lookman protagonista con Simeone
L’attaccante nato a Wandsworth, infatti, è perfetto per le ripartenze ficcanti e le transizioni miciali del Cholo che settimana scorsa ha travolto 4-0 il Barcellona nella semifinale di Copa del Re e mercoledì sera ha ottenuto uno spumeggiante 3-3 sul campo del Bruges, mettendo le basi per passare il turno al ritorno tra le mura amiche del Metropolitano. In entrambe le gare mattatore assoluto Lookman che ha incantato con un gol e un assist contro i catalani ed è andato a segno pure in Belgio. Prestazioni scintillanti destinate ad alimentare i rimpianti per il nostro calcio, che ha perso un altro campione. L’ennesimo addio che non fa altro che impoverire il sempre più declinante campionato italiano. Con Ederson che in estate appare pronto e non vede l’ora di raggiungere l’amico Ademola per provare - dopo il trionfo in Europa League con la Dea nel 2024 - a vincere insieme nuovi trofei.
