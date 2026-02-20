L'obiettivo Juve per l'Atletico... Atalanta: contratto pronto e futuro deciso

E così tutte le strade, in questo momento, portano da Zingonia a Madrid in una sorta di super strada diretta o corsia preferenziale di mercato, come testimonia anche il percorso inverso effettuato poche settimane fa da Jack Raspadori tornato in Italia proprio alla Dea, che ha bruciato la concorrenza di Roma e Lazio grazie agli ottimi rapporti con la società del Presidente Enrique Cerezo. Quest’ultimo intanto si gode l’impatto straordinario avuto da Lookman, capace di mettere lo zampino in ben 5 gol (3 reti e 2 assist) nelle prime 4 partite giocate coi Colchoneros. Tanta roba, è proprio il caso di dirlo. Un avvio show quello del nigeriano che sembra fatto apposta per giocare agli ordini di Diego Simeone.

Lookman protagonista con Simeone

L’attaccante nato a Wandsworth, infatti, è perfetto per le ripartenze ficcanti e le transizioni miciali del Cholo che settimana scorsa ha travolto 4-0 il Barcellona nella semifinale di Copa del Re e mercoledì sera ha ottenuto uno spumeggiante 3-3 sul campo del Bruges, mettendo le basi per passare il turno al ritorno tra le mura amiche del Metropolitano. In entrambe le gare mattatore assoluto Lookman che ha incantato con un gol e un assist contro i catalani ed è andato a segno pure in Belgio. Prestazioni scintillanti destinate ad alimentare i rimpianti per il nostro calcio, che ha perso un altro campione. L’ennesimo addio che non fa altro che impoverire il sempre più declinante campionato italiano. Con Ederson che in estate appare pronto e non vede l’ora di raggiungere l’amico Ademola per provare - dopo il trionfo in Europa League con la Dea nel 2024 - a vincere insieme nuovi trofei.