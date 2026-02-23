Simeone-Emery, grazie: 60 milioni per la Juve! E occhi in Champions dal Golden Boy a Mr. clean sheet

In questi giorni densi di amarezze sportive e pesanti sconfitte, dalle parti della Continassa hanno trovato un motivo per sorridere. Merito di ciò che sta accadendo a Birmingham grazie allo stratega spagnolo Unai Emery, che sembra aver trovato la ricetta giusta per rigenerare e far rinascere Douglas Luiz. In meno di un mese dal suo ritorno all’Aston Villa il regista brasiliano è tornato a brillare come ai tempi d’oro. Cinque presenze da titolare in altrettante gare in cui era a disposizione tra Premier League e FA Cup con tanto di riconoscimento come migliore in campo in due match.