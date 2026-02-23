Tuttosport.com
Contenuti plus
Live
Simeone-Emery, grazie: 60 milioni per la Juve! E occhi in Champions dal Golden Boy a Mr. clean sheet

L'unico motivo per sorridere alla Continassa e tutte le idee per il futuro: i bianconeri si muovono in anticipo per il calciomercato estivo
Nicolò Schira
1 min

In questi giorni densi di amarezze sportive e pesanti sconfitte, dalle parti della Continassa hanno trovato un motivo per sorridere. Merito di ciò che sta accadendo a Birmingham grazie allo stratega spagnolo Unai Emery, che sembra aver trovato la ricetta giusta per rigenerare e far rinascere Douglas Luiz. In meno di un mese dal suo ritorno all’Aston Villa il regista brasiliano è tornato a brillare come ai tempi d’oro. Cinque presenze da titolare in altrettante gare in cui era a disposizione tra Premier League e FA Cup con tanto di riconoscimento come migliore in campo in due match.

Douglas Luiz, quanto può guadagnare la Juve

Mica male l’impatto del classe 1998, che ora spera di aiutare la sua squadra a blindare il terzo posto in campionato. Traguardo che può convincere l’Aston Villa a versare a giugno nelle casse bianconere i 25 milioni pattuiti per il diritto di riscatto. Se poi Douglas dovesse continuare a essere protagonista, a quel punto la Signora potrebbe incamerare altri 3,5 milioni di bonus. Tanta roba, di questi tempi per le asfittiche casse juventine. A maggior ragione per un elemento che da tempo non rientra più nei piani del club e che rischia sennò di diventare un peso.

Nico Gonzalez, la situazione

Discorso diverso per Nico Gonzalez il cui ennesimo infortunio rischia di complicare la strada verso il raggiungimento delle condizioni relative all’obbligo di riscatto (mancano ancora 7 presenze da 45 minuti l’una nella Liga) e il relativo incasso di 32 milioni. Anzi 33, qualora i Colchoneros dovessero strappare pure il pass per la partecipazione alla Champions. Il Cholo Simeone rimane il principale sponsor per la permanenza del suo connazionale. Tradotto: l’Atletico potrebbe rinegoziare con uno sconto l’acquisto a titolo definitivo dell’argentino. Se ne riparlerà nelle prossime settimane. Intanto gli scout bianconeri continuano a girare l’Europa per provare a individuare possibili rinforzi in vista dell’estate.

Poku, l'ultima idea Juve

In tal senso non è passata inosservata mercoledì scorso la presenza al Pireo di un emissario juventino per assistere al Playoff di Champions tra Olympiacos e Leverkusen. Studiato con interesse l’esterno offensivo classe 2004 Ernest Poku (5 gol e 5 assist finora in stagione), apprezzato e seguito nelle ultime settimane pure dal Napoli. L’ala olandese sa giocare indifferentemente su entrambe le fasce. Chissà che all’orizzonte non possa accendersi l’ennesimo duello di mercato tra la Signora e gli azzurri. Nei padroni di casa stuzzica il gioiellino, nonché vincitore del Golden Boy Web 2025, Christos Mouzakitis. Il metronomo classe 2006 rischia però di diventare inaccessibile per i club italiani, visto che fa gola alle big inglesi e al PSG. Difficile quindi partecipare ad aste internazionali. Più abbordabile al posto del partente Perin (nei radar di Genoa e Fiorentina) il capitano dei greci Konstantinos Tzolakis, autore di ben 14 clean sheet in 22 giornate della Souper Ligka Ellada.

