Joao Mario, lo scenario ora può cambiare: Juve e Bologna, dipende da... Holm!

La situazione Holm

Lo svedese, per la Juve, è ancora tutto da scoprire. Holm con la maglia bianconera è sceso in campo solamente in una occasione, in cui ha giocato 45 minuti nella sconfitta con polemiche annesse contro l'Inter, in cui ha sostituito Conceicao. Al termine della gara il difensore ha accusato un problema al polpaccio destro, che a seguito di esami si è rivelato essere una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Le sue condizioni restano sotto monitoraggio e prima che non verranno effettuati nuovi accertamenti non è dato sapere quando lo svedese tornerà a disposizione di mister Luciano Spalletti. Il giorno della sua presentazione come nuovo giocatore della Juventus, Holm ha dichiarato di come la Vecchia Signora sia la squadra per cui ha sempre tifato fin da quando era bambino, allegando una foto che lo ritrae proprio in tenera età con indosso la maglia bianconera. Prima quindi di tornare - forse - al Bologna, lo svedese farà di tutto per giocarsi le sue carte con la Juve.