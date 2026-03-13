Instant Juve, mercato da Scudetto: il sogno che Spalletti può trasformare in realtà

Qui si fa la Juventus. E la si fa per vincere. Negli incontri degli ultimi giorni, in quelli delle ultime ore, per tutti c’è stata la necessità di ribadire ad alta voce quello che sembra scontato e invece scontato non lo è. Affatto. Ecco: la Juve, in vista della prossima stagione, deve giocare per vincere. E per questo deve avere una squadra all’altezza, in grado di competere e di reggere – se tutto andrà come deve – pure tre competizioni di livello assoluto, per non perdersi in nessuna di queste. Anche così si farà il mercato, farcito di parametri zero e di soluzioni tutto sommato convenienti: non a caso si parla di Goretzka, Bernardo Silva, Ederson, di certezze per la porta come il Dibu Martinez o De Gea, di Senesi per la difesa. Giocatori pronti, sì. E forti.