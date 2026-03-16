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Alisson si blinda a Liverpool. L'agente spiazza tutti: "Ha già rinnovato il contratto"

Il Liverpool toglie il portiere ex Roma dal mercato: la scelta che cambia il futuro
1 min

Il futuro di Alisson Becker sarà ancora a Liverpool. Il portiere brasiliano, che era finito nel mirino di club europei e di società di Saudi League, resterà in Premier League a difendere la porta dei Reds, che hanno deciso di attivare l’opzione per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2026 per un’altra stagione e togliere quindi l'estremo difensore dal mercato. Alisson sarà ancora il portiere del Liverpool anche nella stagione 2026-27. 

L'annuncio dell'agente

Nei giorni scorsi i tabloid inglesi, dal The Athletic a Sky Sports UK, avevano lanciato la notizia dell'opzione di rinnovo esercitata dal Liverpool e ora l'agente del portiere ha confermato tutto: "Abbiamo appena rinnovato il contratto con il Liverpool" ha detto il procuratore dell'ex Roma in un'intervista concessa a WinWin. L'agente non ha riportato dettagli dell'accordo, spiegando: "Ho un obbligo di riservatezza e non posso commentare la durata del contratto".

 

 

 

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