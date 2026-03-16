Casemiro sul mercato, addio allo United nonostante le prestazioni pazzesche. Ma lo stipendio...

Tris e sorpasso al terzo posto. Questo il bottino della gara interna contro l'Aston Villa, che ha permesso al Manchester United di accomodarsi alle spalle del City con 54 punti e un distacco di 7 lunghezze. Un risultato che oltre ad avere rianimato gli spalti dell'Old Trafford, ha visto i Red Devils passare in vantaggio al 53' con Casemiro, a cui il pubblico di casa ha poi riservato il coro "Ancora un anno, Casemiro!". Già, perché l'ex Real è prossimo a chiudere il proprio ciclo a Manchester, nonostante rappresenti un punto di riferimento nella rosa ora affidata a Michael Carrick, a sua volta subentrato a Darren Fletcher a sua volta successore ad interim dell'esonerato Ruben Amorim. Come già annunciato nel gennaio scorso, il brasiliano non rinnoverà infatti il contratto che da agosto 2022 lo lega al club dei Glazer. Un addio a cui non sembra esserci rimedio e che preoccupa non soltanto i tifosi ma anche gli stessi compagni di squadra tra cui Bruno Fernandes e Leny Yoro, che al termine dell'incontro con gli 11 di Unai Emery hanno dichiarato di sperare in un cambio di scenario.