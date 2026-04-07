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"Livakovic è perfetto per il Toro, vedo bene il ritorno di Juric"

L’ex granata Jarni: "Esplosivo tra i pali, umile e micidiale sui rigori. Vlasic stupirà anche al Mondiale"
Nicolò Schira
1 min
"Livakovic è perfetto per il Toro, vedo bene il ritorno di Juric"© Getty Images

Sta nascendo un Toro alla croata. Due elementi sono già presenti nell’attuale rosa granata (Vlasic e Kulenovic entrambi titolari nel successo pasquale sul Pisa) e un altro potrebbe presto raggiungerli in estate (il portiere Livakovic). E non finisce qui: la bandiera biancorossa a scacchi potrebbe sventolare ulteriormente qualora sulla panchina granata dovesse tornare a sedersi Juric. Per ora siamo ancora nell’alveo delle idee, ma il tecnico di Sp

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