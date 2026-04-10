Bernardo Silva via dal City? Guardiola: "Sono un pò infastidito, un mese fa gli ho detto una cosa"

MANCHESTER - Pep Guardiola non ha ancora perso le speranze. Se nei giorni scorsi il suo vice Lijnders ha lasciato intendere che a fine stagione Bernardo Silva, in scadenza, andrà via, il tecnico del Manchester City confida in un lieto fine. "Sono un po' infastidito con Bernardo perché un mese fa gli ho detto: 'se prendi una decisione, devo essere il primo a saperlo', e non mi ha ancora detto nulla - ha detto col sorriso Guardiola - Penso che la persona giusta a decidere sia Bernardo, non so se abbia già deciso. Gli ho detto scherzando: 'dimmelo, me lo merito', ma non mi ha detto niente, quindi non so cosa stia succedendo".
L'elogio di Bernardo Silva
Arrivato nel 2017 dal Monaco, Bernardo Silva - accostato in questi mesi a Barcellona, Juve e club della Mls - la scorsa estate ha ereditato la fascia di capitano da De Bruyne confermandosi un leader nello spogliatoio: "Non è il più alto, né il più muscoloso, non segna 50 gol né fa 50 assist a stagione. Ma dopo nove anni lo conosco molto bene e so cosa serve a un allenatore. Lui è incredibilmente competitivo, ha sempre un fuoco dentro. Nei momenti più difficili e sui palcoscenici più importanti, lui c'è sempre. Un acquisto incredibile per noi, davvero incredibile. Mi piacerebbe che restasse e finisse qui la sua carriera, ma non lo so. Deciderà lui, è una sua decisione".