Bernardo Silva via dal City? Guardiola: "Sono un pò infastidito, un mese fa gli ho detto una cosa"

MANCHESTER - Pep Guardiola non ha ancora perso le speranze. Se nei giorni scorsi il suo vice Lijnders ha lasciato intendere che a fine stagione Bernardo Silva, in scadenza, andrà via, il tecnico del Manchester City confida in un lieto fine. "Sono un po' infastidito con Bernardo perché un mese fa gli ho detto: 'se prendi una decisione, devo essere il primo a saperlo', e non mi ha ancora detto nulla - ha detto col sorriso Guardiola - Penso che la persona giusta a decidere sia Bernardo, non so se abbia già deciso. Gli ho detto scherzando: 'dimmelo, me lo merito', ma non mi ha detto niente, quindi non so cosa stia succedendo".