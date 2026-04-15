Juve, svolta a sinistra: Bernasconi-Spinazzola se parte il top player che piace a Premier, Liga e Milan!

Il discorso di Comolli

E quando sarà, a quel punto si potrà avanzare con il piano completo, che in parte segue il discorso di Comolli di lunedì. Il punto cruciale: «Abbiamo già una base molto solida. I giocatori buoni non ci mancano, altrimenti non avremmo una media di due punti a partita. Servono pochi giocatori che migliorino anche i più giovani, con la giusta personalità». Ecco, personalità. E partite nelle gambe. E voglia di prendersele, quelle responsabilità. Davanti alle quali, uno come Leonardo Spinazzola, non si è mai tirato indietro. In scadenza di contratto al termine di questa stagione, i discorsi con il Napoli per il rinnovo non sono mai decollati. Del resto, l’esterno va per i 34 anni, la linea di De Laurentiis è di procedere con accordi annuali e l’obiettivo del giocatore è di strappare qualcosa in più, continuando poi a restare ad alti livelli. Non avrebbe pretese su minutaggio, né occasioni. E ha già dimostrato di aver superato brillantemente qualche acciacco di troppo. Classica occasione, dunque. Perché privarsene? Sarebbe per di più un CTP, cioè Club Trained Player, formato nel settore giovanile bianconero. Non occuperebbe posto nelle liste, almeno in Serie A.