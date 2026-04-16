Chivu per il double “riallunga” l’Inter. E il Barcellona per Bastoni come contropartita offre...

MILANO - C’è il Cagliari (domani) ma all’orizzonte si staglia pure la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Como . Martedì, quando si ripartirà dallo 0-0 dell’andata, l’ Inter può staccare il pass per la finale di Roma e puntare con forza a una doppietta - riuscita sul campo nella storia dell’Inter soltanto a Mourinho nella stagione del Triplete - che metterebbe la classica “ciliegina” sulla stagione. Resterebbe il neo legato all’eliminazione prematura dalla Champions - questo va sempre sottolineato - ma allo stesso modo va sottolineato come Cristian Chivu sia riuscito a centrare l’obiettivo di riportare lo scudetto a Milano (manca solo la matematica, ma i nove punti di vantaggio sul Napoli sono un comodissimo cuscinone su cui crogiolarsi). L’ultimo deb a vincere lo scudetto era stato Capello con il Milan nel 1992 e ai tempi Don Fabio si arenò alla semifinale di Coppa Italia (Mourinho fa testo solo per i talebani delle statistiche: vero è che era alla prima stagione italiana, ma aveva già vinto in Portogallo col Porto e la Premier con il Chelsea), quindi - almeno in linea teorica - Chivu, già arrivando a Roma farebbe meglio del suo mentore, il tutto al netto del fatto che in un’eventuale finale contro Lazio o Atalanta la sua Inter partirebbe decisamente con i favori del pronostico.

Futuro Chivu e crescita Inter tra Italia ed Europa

A fine stagione - come previsto da un po’ - l’allenatore incasserà il rinnovo e il suo contratto verrà adeguato alla luce di quanto fatto, mentre la prossima sfida sarà riportare l’Inter ai livelli inzaghiani pure in Europa. Certo, presentarsi al via nella prossima stagione con la maglia agghindata con scudetto e coccarda tricolore aumenterebbe esponenzialmente l’autostima del gruppo.

Discorsi futuribili che però lasciano il tempo che trovano alle latitudini della Pinetina dove ieri è stata graditissima ospite per l’allenamento Nadia Battocletti, regina del nostro mezzofondo: «L’Inter per me è una questione di famiglia: mio padre mi ha trasmesso questa passione sin da piccola, regalandomi un orsacchiotto con la sciarpa nerazzurra. Oggi sono una super fan del capitano Lautaro Martinez, ma il mio ricordo preferito è la finale di Champions del 2010: ero bambina e abbiamo visto la partita tutti insieme in famiglia davanti alla tv».

Inter, turnover in vista del Cagliari

I pensieri di Chivu sono focalizzati sulla sfida con il Cagliari. L’allenatore, dopo aver fatto ricorso agli stessi giocatori per battere Roma e Como (unica variazione sul tema è stata data dall’infortunio di Lautaro), dovrebbe tornare a ruotare gli uomini, anche in ottica Coppa Italia. In tal senso potrebbero rifiatare Zielinski (magari facendo poi staffetta con Mkhitaryan), Acerbi (al suo posto De Vrij) e dovrebbe giocare dall’inizio Carlos Augusto per uno tra Bastoni (più probabilmente) e Dimarco. A proposito di Bastoni: il Barcellona può inserire nell’affare Hector Fort, terzino destro classe 2006 in prestito all’Elche, giocatore che piace molto ai nerazzurri.