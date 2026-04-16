Calciomercato: Bernardo Silva, ora è ufficiale. Il comunicato del Manchester City

Adesso è ufficiale: Bernardo Silva lascerà il Manchester City al termine della stagione. Lo ha annunciato il club inglese con un comunicato sul sito ufficiale: "Il City conferma che Bernardo Silva lascerà il club quest'estate. Sarà giustamente ricordato come uno dei giocatori più talentuosi e amati di sempre del City" si legge nella nota. Il portoghese è arrivato al City nel 2017 e ha collezionato 451 presenze durante i suoi nove anni di gloriosa permanenza a Manchester. Ha vinto 19 trofei importanti, tra cui sei titoli di Premier League , una UEFA Champions League , due FA Cup, cinque Carabao Cup, tre Community Shield, una Coppa del Mondo per club FIFA e una Supercoppa UEFA, con Bernardo che ha anche capitanato il Club nella vittoria della Carabao Cup 2026 contro l'Arsenal. Oltre a questo fenomenale palmarès, ha totalizzato 76 gol e 77 assist con la maglia del City. Il futuro di Bernardo Silva , finito nel mirino della Juventus , è un'incognita.

Il post di Bernardo Silva sui social

"Cityzens, quando sono arrivato 9 anni fa, inseguivo il sogno di un bambino, volevo avere successo nella vita, volevo raggiungere grandi traguardi. Questa città e questo club mi hanno dato molto di più, molto più di quanto avessi mai sperato. Ciò che abbiamo vinto e raggiunto insieme è un'eredità che custodirò per sempre nel mio cuore.Tra qualche mese sarà il momento di dire addio alla città dove non solo abbiamo vinto così tanto come club calcistico, ma anche dove ho iniziato il mio matrimonio e ho formato la mia famiglia. Dal profondo del mio cuore, Ines e Carlota, grazie! Ai tifosi, il vostro supporto incondizionato in tutti questi anni è qualcosa che non dimenticherò mai. Sono arrivato come giocatore del Man City, me ne vado come uno di voi, un tifoso del Man City per la vita. Continuate a sostenere questa giovane squadra e sono sicuro che vi regalerà tanti nuovi fantastici ricordi in futuro. Al club, a Pep, allo staff e a tutti i miei compagni di squadra di questi 9 anni, grazie per tutti i ricordi e per avermi permesso di far parte di questo percorso per così tanto tempo. L'atmosfera che creavamo ogni giorno in allenamento mi ha fatto sentire a casa e parte di una grande famiglia. Godiamoci insieme queste ultime settimane e lottiamo per quello che questa stagione ci riserva ancora. Vi voglio bene, Bernardo". E' il lungo e commovente post condiviso da Bernarndo Silva su Instagram.