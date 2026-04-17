Muharemovic, Carnevali oltre l'Inter: "Prezzi diversi, vi spiego. Quanto guadagna la Juve"

Mercato, giovani e problemi strutturali: l’intervento di Carnevali ha messo insieme tutti i temi caldi del momento in Serie A. Dal palco dell’evento del Foglio a San Siro, l’amministratore delegato del Sassuolo è partito dal futuro di Muharemovic, confermando l’interesse di più club e una valutazione ancora aperta, anche alla luce del 50% sulla rivendita in mano alla Juventus. Ma il dirigente neroverde ha allargato subito il discorso: sistema “ingessato”, bisogno di riforme concrete e un rapporto con la politica che resta decisivo. Tra candidatura federale, modelli di sviluppo e scontri di visione con altri presidenti, emerge un quadro chiaro: il calcio italiano fatica a cambiare, anche quando sa di doverlo fare.
Il futuro di Muharemovic
Il presidente Carnevali ha fatto il punto della situazione sul futuro di Muharemovic, allargando il campo oltre l'interesse dell'Inter: "Stiamo parlando di lui con diverse società, non solo con Marotta". Poi ha precisato: "La Juve ha mantenuto il 50% sulla rivendita. Noi non gli abbiamo dato un valore, valuteremo da chi arriveranno le proposte. Se da una big italiana o da una squadra di Premier League, i valori cambiano. Vedremo anche se qualcuno inserirà qualche contropartita. Il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità a questi ragazzi di arrivare in grandi club, ma saremmo felici anche di trattenerli". Parole nette e chiare, che spiegano come al momento non sia stato fissato il prezzo per il difensore, che sta facendo bene in campionato e anche con la nazionale, portando la Bosnia al Mondiale.
I problemi della Serie A e la ricostruzione
Carnevali ha poi fatto il punto sui problemi del calcio italiano e come avviare la ricostruzione: "La cosa importante è avere tutti la volontà di fare qualcosa di buono e cambiare cose che purtroppo sarà difficile che cambino. Riteniamo sia un sistema ingessato, e chiunque andrà a fare il capo della federazione avrà tanto da fare e non so se ci riuscirà, per cui dobbiamo far sì che tutte le varie componenti, specie la parte politica, possano aiutarci a risolvere i nostri vari problemi, che sono tanti. Dobbiamo fare davvero qualcosa però, con meno chiacchiere". Abodi ha parlato di commissariamento e il presidente del Sassuolo ha risposto in modo netto: "Un commissario, un garante... cambia poco. Conta far sedere tutte le varie componenti e tutti fare un passo indietro: io ho una visione di calcio in generale. Dobbiamo far sì che il sistema calcio in generale cresca, non solo la Nazionale".
La forza di Malagò e il ricorso per Berardi
Sulla candidatura di Malagò: "Se ci preoccupa che la politica possa non appoggiarlo?" - Carnevali non ha dubbi: "Perché non dovrebbe? Il candidato è della Lega Serie A, ma se dovesse diventare presidente dovrà essere di tutti. La politica dovrà darci collaborazione, Malagò nel mondo dello sport ha fatto tantissime cose, penso alle Olimpiadi. Se avrà voglia di accettare bene, se sarà qualcun'altro, pazienza". Il numero uno del Sassuolo ha ribadito anche il loro modello, soprattuto legato alla crescita dei ragazzi. "Diamo spazio e tempo di crescere ai giovani. Una volta cresciuti l'ambizione è mandarli in club importanti, ci riusciamo ormai da tanti anni". Sulla squalifica di due giornate a Berardi: "Presenteremo ricorso, non c'è atto di violenza, due giornate sono troppe e anche se non verranno ridotte è una questione di riguardo del giocatore. Non è successo niente di grave".
Carnevali boccia la proposta di De Laurentiis
Carnevali ha stroncato la proposta di De Laurentiis di ridurre le squadre a 16 squadre: "Con De Laurentiis ho a che fare quotidianamente e certe sue idee non sono condivisibili, secondo me il discorso delle 16 squadre non è fattibile e tanto meno quello di squadre medio-piccole che non dovrebbero essere in Serie A, emerso dalla sua intervista. È un errore, chi merita deve giocare la Serie A". Poi ha concluso su Petrucci che l'ha proposto come presidente federale del futuro: "È troppo buono, io devo pensare al Sassuolo, dobbiamo cercare di chiudere nel modo migliore il campionato".
Mercato, giovani e problemi strutturali: l’intervento di Carnevali ha messo insieme tutti i temi caldi del momento in Serie A. Dal palco dell’evento del Foglio a San Siro, l’amministratore delegato del Sassuolo è partito dal futuro di Muharemovic, confermando l’interesse di più club e una valutazione ancora aperta, anche alla luce del 50% sulla rivendita in mano alla Juventus. Ma il dirigente neroverde ha allargato subito il discorso: sistema “ingessato”, bisogno di riforme concrete e un rapporto con la politica che resta decisivo. Tra candidatura federale, modelli di sviluppo e scontri di visione con altri presidenti, emerge un quadro chiaro: il calcio italiano fatica a cambiare, anche quando sa di doverlo fare.
Il futuro di Muharemovic
Il presidente Carnevali ha fatto il punto della situazione sul futuro di Muharemovic, allargando il campo oltre l'interesse dell'Inter: "Stiamo parlando di lui con diverse società, non solo con Marotta". Poi ha precisato: "La Juve ha mantenuto il 50% sulla rivendita. Noi non gli abbiamo dato un valore, valuteremo da chi arriveranno le proposte. Se da una big italiana o da una squadra di Premier League, i valori cambiano. Vedremo anche se qualcuno inserirà qualche contropartita. Il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità a questi ragazzi di arrivare in grandi club, ma saremmo felici anche di trattenerli". Parole nette e chiare, che spiegano come al momento non sia stato fissato il prezzo per il difensore, che sta facendo bene in campionato e anche con la nazionale, portando la Bosnia al Mondiale.