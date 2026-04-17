Muharemovic, Carnevali oltre l'Inter: "Prezzi diversi, vi spiego. Quanto guadagna la Juve"

I problemi della Serie A e la ricostruzione

Carnevali ha poi fatto il punto sui problemi del calcio italiano e come avviare la ricostruzione: "La cosa importante è avere tutti la volontà di fare qualcosa di buono e cambiare cose che purtroppo sarà difficile che cambino. Riteniamo sia un sistema ingessato, e chiunque andrà a fare il capo della federazione avrà tanto da fare e non so se ci riuscirà, per cui dobbiamo far sì che tutte le varie componenti, specie la parte politica, possano aiutarci a risolvere i nostri vari problemi, che sono tanti. Dobbiamo fare davvero qualcosa però, con meno chiacchiere". Abodi ha parlato di commissariamento e il presidente del Sassuolo ha risposto in modo netto: "Un commissario, un garante... cambia poco. Conta far sedere tutte le varie componenti e tutti fare un passo indietro: io ho una visione di calcio in generale. Dobbiamo far sì che il sistema calcio in generale cresca, non solo la Nazionale".