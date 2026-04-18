Goretzka, dalle info di Juve e Napoli al pressing spietato di Allegri: i milioni sul piatto

Nel mercato - si sa - un affare tira l’altro e negli ultimi giorni i dialoghi tra il Milan e una delle più importanti agenzie internazionali (la tedesca Roof) si sono fatti ancora più intensi e costanti. Sul tavolo delle negoziazioni ci sono due nomi che solleticano parecchio dalle parti di via Aldo Rossi. Il primo è quello, ormai conclamato da qualche settimana, di Leon Goretzka che rappresenta la prima scelta assoluta di Massimiliano Allegri per la mediana rossonera della prossima stagione. Il tedesco si libera a zero dal Bayern Monaco e all’età di 31 anni vorrebbe vivere una nuova sfida ad alti livelli lontano dalla Germania. Su di lui sono in pressing soprattutto Tottenham (non c’è però ancora la certezza che rimanga in Premier League) e Arsenal; mentre Juve e Napoli hanno chiesto informazioni. Il Milan, conscio della folta concorrenza internazionale, vuol provare a giocare d’anticipo su Goretzka. Sul piatto un triennale da 5 milioni netti a stagione più un bonus alla firma di qualche milioncino per il classe 1995, che ci sta pensando seriamente anche se le sue richieste sono maggiori (contratto fino al 2029 da 7 milioni annui più un bonus alla firma in doppia cifra). Lavori in corso.