Goretzka, dalle info di Juve e Napoli al pressing spietato di Allegri: i milioni sul piatto

Nel mercato - si sa - un affare tira l’altro e negli ultimi giorni i dialoghi tra il Milan e una delle più importanti agenzie internazionali (la tedesca Roof) si sono fatti ancora più intensi e costanti. Sul tavolo delle negoziazioni ci sono due nomi che solleticano parecchio dalle parti di via Aldo Rossi. Il primo è quello, ormai conclamato da qualche settimana, di Leon Goretzka che rappresenta la prima scelta assoluta di Massimiliano Allegri per la mediana rossonera della prossima stagione. Il tedesco si libera a zero dal Bayern Monaco e all’età di 31 anni vorrebbe vivere una nuova sfida ad alti livelli lontano dalla Germania. Su di lui sono in pressing soprattutto Tottenham (non c’è però ancora la certezza che rimanga in Premier League) e Arsenal; mentre Juve e Napoli hanno chiesto informazioni. Il Milan, conscio della folta concorrenza internazionale, vuol provare a giocare d’anticipo su Goretzka. Sul piatto un triennale da 5 milioni netti a stagione più un bonus alla firma di qualche milioncino per il classe 1995, che ci sta pensando seriamente anche se le sue richieste sono maggiori (contratto fino al 2029 da 7 milioni annui più un bonus alla firma in doppia cifra). Lavori in corso.
Assalto a Diomande
Intanto i dirigenti rossoneri hanno dialogato con la Roof pure in merito al centrale Ousmane Diomande, difensore classe 2003 protagonista di un’ottima Champions League nelle fila dello Sporting con cui è arrivato fino ai quarti di finale. Il Diavolo punta ora a blindare la retroguardia con un paio di innesti (la prima scelta rimane sempre il laziale Mario Gila, che ha dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero anche se la trattativa col club di Lotito è ancora tutta da impostare). Il centrale ivoriano piace parecchio per fisicità e abilità nel gioco aereo. Doti che mancano un po’ all’attuale retroguardia milanista. Ecco perché, oltre a Goretzka, i contatti tra il management rossonero e la Roof si sono allargati pure al nazionale ivoriano.