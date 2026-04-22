Rosenior esonerato dopo 3 mesi, clamoroso al Chelsea: aveva firmato un contratto fino al 2032!

LONDRA (Regno Unito) - Si è già conclusa l'avventura di Liam Rosenior al Chelsea . Il club, infatti, ha annunciato l'esonero del tecnico che lo scorso 6 gennaio aveva sostituito Enzo Maresca alla guida della squadra e, al suo posto, è stato richiamato Calum McFarlane come allenatore ad interim . Enzo Maresca aveva lasciato la squadra al quinto posto, Liam Rosenior ha fatto decisamente peggio: con lui il Chelsea è scivolato al settimo posto. Un cammino di 23 partite, con appena 11 vittorie, un ruolino di marcia che ha portato il club a decidere per l'esonero, nonostante il contratto fino al 2032 firmato a gennaio, nonché la battaglia per portarlo a Stamford Bridge togliendolo allo Strasburgo. Una scelta che arriva il giorno dopo la netta sconfitta incassata sul campo del Brighton (3-0).

La nota del Chelsea

"A nome di tutti i membri del Chelsea, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per l'impegno profuso durante il periodo trascorso con il club. Liam si è sempre distinto per la sua integrità e professionalità, sin dalla sua nomina a metà stagione - scrive il Chelsea sul proprio sito internet -. Non è stata una decisione presa a cuor leggero, tuttavia i recenti risultati e le prestazioni non sono stati all'altezza degli standard richiesti e la stagione non è ancora conclusa". Calum McFarlane avrà il compito di guidare la squadra fino al termine della stagione "con l'obiettivo di raggiungere la qualificazione alle competizioni europee e di avanzare in FA Cup", sottolinea la nota della società.

Torna McFarlane

Ennesima rivoluzione, dunque, in casa Chelsea con il club che annuncia un "processo di riflessione per individuare il sostituto ideale a lungo termine". Tra i dati negativi di Rosenior spiccano ben cinque sconfitte consecutive senza gol segnati, un evento che per i Blues non si verificava dal 1912. Si tratta del decimo cambio sulle panchine di Premier League in questo campionato, il terzo in casa Chelsea: prima Maresca, poi Rosenior, con McFarlane ad interim a gennaio prima dell'avvicendamento e di nuovo ora fino al termine della stagione.