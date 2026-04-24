Goretzka, oro per la Juve e per... Allegri: si apre l'altra sfida mercato

Juve, Milan e non solo

Allegri invece vorrebbe completare un trio da titolo con Modric - che dovrebbe rimanere - e il fidato Rabiot. Al momento non è ancora chiaro se il Milan versione '26-27 ripartirà dal 3-5-2 attuale o proverà a tornare sul 4-3-3, ma la base di ripartenza sarà comunque il trio di centrocampo e Allegri vuole che sia Goretzka il giocatore che faccia fare il salto di qualità alla squadra in una posizione dove ha ruotato, durante l'anno, Fofana (più di tutti), Ricci e Loftus-Cheek. Come scritto, Milan e Juve non sono sole, la corsa è dura, anche dal punto di vista economico. L'agenzia che cura Goretzka chiede tanto, sia a livello di ingaggio (7 milioni la base, anche se nelle ultime settimane si è già scesi a 5/5.5 più bonus), che di bonus alla firma e commissioni. E - ça va sans dire - la Champions come teatro dove esprimersi. Il Milan è un passetto avanti in questo momento, sia con Goretzka che in classifica, ma la sfida non è ancora terminata...