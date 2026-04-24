Goretzka, oro per la Juve e per... Allegri: si apre l'altra sfida mercato

La sfida in campo, per blindare la zona Champions e giocarsi, perché no?, il secondo posto; e poi le sfide sul mercato. Milan e Juventus vivranno un’estate importante per quanto concerne la campagna acquisti e molti profili potrebbero incrociarsi fra le due contendenti, vedi Vlahovic diviso fra il rinnovo con i bianconeri e la corte rossonera, o la possibile “asta” per Lewandowski. E poi c’è Leon Goretzka, obiettivo comune per il centrocampo. Un nome che farebbe felice Luciano Spalletti, bisognoso di elementi di spessore caratteriale e internazionale per la sua Juventus; un nome che Massimiliano Allegri ha indicato e continua a voler per il suo Milan. Il tecnico rossonero si è quasi impuntato per il tedesco.
Milan, l'idea Goretzka
È un giocatore che gli piace da tempo e che ha segnalato al ds Tare già a dicembre. Il Milan a gennaio aveva pure sondato il terreno, quando l’Atletico Madrid sembrava però pronto a strappare il giocatore al Bayern. Invece sia il club neo campione di Germania, sia il centrocampista, decisero di rinviare l’addio al 30 giugno, quando il suo contratto scadrà. Goretzka è infatti uno dei parametri zero più ambiti del mercato europeo, ma in questa corsa i due club italiani hanno mosso passi importanti rispetto alla concorrenza.
Non è detto che siano in prima fila, ma di certo sono ben presenti e in continuo contatto con i suoi agenti. Scrivevamo di Allegri. L’allenatore livornese ha ribadito quanto conti su Goretzka anche ieri mattina quando si è presentato in sede per l’ennesimo confronto con l’ad Furlani e Tare nelle ultime due settimane.
Goretzka tra Allegri e Spalletti
Di fatto, siamo al quarto incontro con l’ad - il ds albanese è tutti i giorni a Milanello... -, faccia a faccia per programmare il futuro e il mercato. Oltreché la permanenze stessa di Allegri, avvicinato alla Nazionale, ma desideroso di continuare quanto iniziato quest’anno in rossonero, salvo avere garanzie tecniche dal club. Il Milan, con la Champions - ovviamente - cercherà di accontentare Allegri che si aspetta cinque-sei acquisti per allungare e rinforzare l’organico e Goretzka è il primo della lista, insieme chiaramente al “numero 9” che dovrà colmare le molte lacune offensive della squadra.
Allegri, così come Spalletti, sanno bene che per puntare al trono dell’Inter ed essere soprattutto competitivi in Champions, giocatori come Goretzka siano fondamentali. La Juve ne cerca diversi, perché Locatelli, Thuram e McKennie, tanto per citare i più utilizzati in mezzo al campo, non vantano chissà quanti trofei in carriera e una guida come il centrocampista del Bayern Monaco, già arrivato a 17 titoli col suo club - numero che potrebbe ancora salire in quest’annata -, sarebbe oro.
Juve, Milan e non solo
Allegri invece vorrebbe completare un trio da titolo con Modric - che dovrebbe rimanere - e il fidato Rabiot. Al momento non è ancora chiaro se il Milan versione '26-27 ripartirà dal 3-5-2 attuale o proverà a tornare sul 4-3-3, ma la base di ripartenza sarà comunque il trio di centrocampo e Allegri vuole che sia Goretzka il giocatore che faccia fare il salto di qualità alla squadra in una posizione dove ha ruotato, durante l'anno, Fofana (più di tutti), Ricci e Loftus-Cheek. Come scritto, Milan e Juve non sono sole, la corsa è dura, anche dal punto di vista economico. L'agenzia che cura Goretzka chiede tanto, sia a livello di ingaggio (7 milioni la base, anche se nelle ultime settimane si è già scesi a 5/5.5 più bonus), che di bonus alla firma e commissioni. E - ça va sans dire - la Champions come teatro dove esprimersi. Il Milan è un passetto avanti in questo momento, sia con Goretzka che in classifica, ma la sfida non è ancora terminata...
La sfida in campo, per blindare la zona Champions e giocarsi, perché no?, il secondo posto; e poi le sfide sul mercato. Milan e Juventus vivranno un’estate importante per quanto concerne la campagna acquisti e molti profili potrebbero incrociarsi fra le due contendenti, vedi Vlahovic diviso fra il rinnovo con i bianconeri e la corte rossonera, o la possibile “asta” per Lewandowski. E poi c’è Leon Goretzka, obiettivo comune per il centrocampo. Un nome che farebbe felice Luciano Spalletti, bisognoso di elementi di spessore caratteriale e internazionale per la sua Juventus; un nome che Massimiliano Allegri ha indicato e continua a voler per il suo Milan. Il tecnico rossonero si è quasi impuntato per il tedesco.
Milan, l'idea Goretzka
È un giocatore che gli piace da tempo e che ha segnalato al ds Tare già a dicembre. Il Milan a gennaio aveva pure sondato il terreno, quando l’Atletico Madrid sembrava però pronto a strappare il giocatore al Bayern. Invece sia il club neo campione di Germania, sia il centrocampista, decisero di rinviare l’addio al 30 giugno, quando il suo contratto scadrà. Goretzka è infatti uno dei parametri zero più ambiti del mercato europeo, ma in questa corsa i due club italiani hanno mosso passi importanti rispetto alla concorrenza.
Non è detto che siano in prima fila, ma di certo sono ben presenti e in continuo contatto con i suoi agenti. Scrivevamo di Allegri. L’allenatore livornese ha ribadito quanto conti su Goretzka anche ieri mattina quando si è presentato in sede per l’ennesimo confronto con l’ad Furlani e Tare nelle ultime due settimane.