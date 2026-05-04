Dybala e Neymar insieme, incredibile dall'Argentina: "Ecco dove possono giocare"

BUENOS AIRES (Argentina) - " Neymar e Dybala insieme con la maglia del Boca Juniors" . Olé accende le fantasie dei tifosi: il noto quotidiano argentino, infatti, scrive sulle proprie colonne dell'intenzione dei dirigenti Xeneizes di allestire un instant team per dare l'assalto alla prossima Coppa Libertadores. Entrambi i calciatori, l'uno tornato al Santos dopo la parentesi in Medio Oriente, l'altro in forza alla Roma di Gian Piero Gasperini, sono in scadenza di contratto e, pertanto, arriverebbero a parametro zero senza costi di cartellino.

I dettagli

Se Dybala è ancora combattuto tra l'idea di un rinnovo al ribasso con la Roma e il romantico ritorno nella terra natia, per Neymar - che a differenza dell'argentino andrà in scadenza il 31 dicembre, anziché il 30 giugno - la priorità assoluta, al momento, è la nazionale: l'ex fuoriclasse di Barcellona e Paris Saint-Germain, infatti, tornato in campo con continuità dopo il lungo infortunio, sta cercando di convincere - a suon di gol e assist - il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti a includero nel roster di calciatori che parteciperà alla prossima Coppa del Mondo in Stati Uniti, Canada e Messico.