Il nuovo Kroos per la Juve dipende da... Kroos: missione in Germania per la mossa vincente

Tra la Signora e l’angelo custode per rinforzare e proteggere la mediana bianconera c’è di mezzo un vecchio mentore. Ogni riferimento non puramente casuale va a quel Toni Kroos, che esattamente un anno fa di questi tempi aveva etichettato Angelo Stiller come il suo erede. Tanto da consigliarlo espressamente a Florentino Perez quale rinforzo ideale per il centrocampo del Real Madrid. I dirigenti spagnoli però non hanno ascoltato la dritta di Toni. Adesso che la leggenda tedesca potrebbe tornare alla Casa Blanca, con un ruolo dirigenziale di primo piano nell’area tecnica, appare probabile che possa tornare a caldeggiare il metronomo dello Stoccarda per puntellare la mediana madrilena. Ecco perché dalle parti della Continassa farebbero bene a stare in guardia e a fare il tifo, affinché la ristrutturazione del Real non coinvolga l’ex numero 8.