Il nuovo Kroos per la Juve dipende da... Kroos: missione in Germania per la mossa vincente

Tra la Signora e l’angelo custode per rinforzare e proteggere la mediana bianconera c’è di mezzo un vecchio mentore. Ogni riferimento non puramente casuale va a quel Toni Kroos, che esattamente un anno fa di questi tempi aveva etichettato Angelo Stiller come il suo erede. Tanto da consigliarlo espressamente a Florentino Perez quale rinforzo ideale per il centrocampo del Real Madrid. I dirigenti spagnoli però non hanno ascoltato la dritta di Toni. Adesso che la leggenda tedesca potrebbe tornare alla Casa Blanca, con un ruolo dirigenziale di primo piano nell’area tecnica, appare probabile che possa tornare a caldeggiare il metronomo dello Stoccarda per puntellare la mediana madrilena. Ecco perché dalle parti della Continassa farebbero bene a stare in guardia e a fare il tifo, affinché la ristrutturazione del Real non coinvolga l’ex numero 8.
La presenza di Kroos, infatti, rischia di complicare la corsa a Stiller, sul quale invece finora i bianconeri sono apparsi ben posizionati. Il motivo è semplice: senza il Madrid tra i competitor la Juve può provare a prendersi la pole nella corsa al nazionale tedesco. Anche perché le rivali inglesi sono al momento in alto mare. Il Chelsea, infatti, naviga a vista e non ha ancora deciso chi sarà il nuovo allenatore.Tantomeno con che modulo intendano giocare nella prossima stagione.
Juve vigile su Ederson
Una fase d’impasse che stoppa, almeno per ora, il possibile tentativo dei Blues; mentre il Manchester United è effettivamente vigile e interessato alla vicenda, ma i Red Devils si stanno muovendo su più tavoli per quelli che dovranno essere i due innesti da completare in mezzo al campo. Tanto che negli ultimi giorni dalle parti di Old Trafford hanno alzato il pressing per Carlos Baleba del Brighton (già corteggiato a più riprese nelle ultime due sessioni di mercato) ed Ederson dell’Atalanta, sul quale la Juve resta comunque vigile. Sul brasiliano in questo momento sta spingendo forte, invece, lo United che vuol provare il sorpasso sull’Atletico Madrid (da mesi ha raggiunto un accordo di massima col calciatore per un quinquennale da 4,5 milioni a stagione).
Peccato che l’offerta degli spagnoli da 35 milioni per il cartellino sia ritenuta bassa dalla Dea, che preferirebbe indirizzare Ederson verso Oltremanica dove i Red Devils possono scucire anche 45 milioni per accaparrarselo, a maggior ragione adesso che sono freschi di blindatura a doppia mandata della zona Champions League.
Juve, la mossa per Stiller
Mossa questa che raffredda le altre operazioni per la mediana. Ergo, strada libera alla Juve per Stiller al netto del fatto che lo Stoccarda dovrebbe esercitare la penale da 2 milioni per levare la clausola rescissoria da 36,5 milioni. Stiller intanto appare orientato e sempre più intrigato dal vivere una nuova esperienza lontano dalla Bundesliga. Ecco perché nel weekend potrebbe esserci un emissario bianconero in Germania per tenerlo monitorato in occasione del match contro il Bayer Leverkusen, ma soprattutto mantenere vivi i contatti. In questa fase ancora propedeutica del mercato giocare d’anticipo potrebbe rivelarsi una mossa vincente per tagliare fuori dai giochi le altre squadre interessate.
E soprattutto tentare di bloccare Stiller prima del Mondiale, competizione nella quale sarà verosimilmente un grandissimo protagonista. Dovesse brillare durante la kermesse iridata con la Germania, a quel punto la valutazione del suo cartellino si impennerebbe complicando i margini d’azione della Juve, che proprio per questo motivo progetta di muoversi nel mese di maggio. Sperando di aumentare il budget a propria disposizione grazie all’ingresso in Champions. Competizione nella quale per ben figurare servono giocatori di spessore internazionale. Gente come Stiller, appunto.
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Tra la Signora e l’angelo custode per rinforzare e proteggere la mediana bianconera c’è di mezzo un vecchio mentore. Ogni riferimento non puramente casuale va a quel Toni Kroos, che esattamente un anno fa di questi tempi aveva etichettato Angelo Stiller come il suo erede. Tanto da consigliarlo espressamente a Florentino Perez quale rinforzo ideale per il centrocampo del Real Madrid. I dirigenti spagnoli però non hanno ascoltato la dritta di Toni. Adesso che la leggenda tedesca potrebbe tornare alla Casa Blanca, con un ruolo dirigenziale di primo piano nell’area tecnica, appare probabile che possa tornare a caldeggiare il metronomo dello Stoccarda per puntellare la mediana madrilena. Ecco perché dalle parti della Continassa farebbero bene a stare in guardia e a fare il tifo, affinché la ristrutturazione del Real non coinvolga l’ex numero 8.
La presenza di Kroos, infatti, rischia di complicare la corsa a Stiller, sul quale invece finora i bianconeri sono apparsi ben posizionati. Il motivo è semplice: senza il Madrid tra i competitor la Juve può provare a prendersi la pole nella corsa al nazionale tedesco. Anche perché le rivali inglesi sono al momento in alto mare. Il Chelsea, infatti, naviga a vista e non ha ancora deciso chi sarà il nuovo allenatore.Tantomeno con che modulo intendano giocare nella prossima stagione.