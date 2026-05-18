Flick rinnova, la nota ufficiale: "Ha dominato la Liga e riportato il Barcellona nell'élite europea"

BARCELLONA (Spagna) - "Il Barcellona e Hansi Flick hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del suo contratto, che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028 con opzione per un'ulteriore stagione". Inizia così la nota, diramata sul proprio sito ufficiale, con cui la società catalana annuncia il prolungamento del rapporto lavorativo con l'ex allenatore del Bayern Monaco e della nazionale maggiore della Germania. "Il tecnico tedesco - prosegue il comunicato - ha firmato il nuovo contratto lunedì presso la sede del Club , alla presenza del presidente del Barcellona Rafa Yuste, del direttore dell'area calcistica Anderson Luis de Souza 'Deco' e di altri membri della commissione sportiva. Era presente anche il presidente eletto Joan Laporta".

Le parole di Flick

Nella nota del Barcellona, si passa poi alle prime parole di Hansi-Dieter Flick, che si è detto entusiasta della fiducia dimostratagli dal Club, affermando che il suo obiettivo è "vincere altri trofei". L'allenatore tedesco ha sottolineato la stabilità del progetto sportivo del Barça - si legge sempre nel comunicato blaugrana - e l'ottimo rapporto con Deco e la sua squadra. Con i tifosi, ha aggiunto, "c'è una grande atmosfera", e ha concluso dicendo che "daremo il massimo la prossima stagione per realizzare i nostri sogni".

La crescita del Barcellona

"Hansi Flick, l'artefice di un Barça vincente. Se nella sua prima stagione Hansi Flick ha ridato speranza ai tifosi del Barça, nella seconda ha confermato che l'entusiasmo era fondato. L'allenatore tedesco ha costruito una squadra competitiva, fedele all'identità del Club, capace di dominare il campionato nazionale e di riconquistare un posto nell'élite europea. Con il rinnovo del suo contratto, l'FC Barcelona si assicura la continuità dell'allenatore e del progetto", conclude la nota del club braugrana.