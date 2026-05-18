"Guardiola lascerà il Manchester City. L'annuncio è imminente": l'indiscrezione dall'Inghilterra

MANCHESTER (Regno Unito di Gran Bretagna) - Quella di domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima partita di Pep Guardiola come allenatore del Manchester City. Secondo il "Daily Mail", si chiuderà dopo 10 anni - e 20 trofei, l'ultimo dei quali sabato, la FA Cup conquistata a spese del Chelsea - l'era del 55enne tecnico catalano all'Etihad. Il City avrebbe anticipato la notizia agli sponsor partner, con la conferma ufficiale che dovrebbe arrivare invece domenica.
Il futuro della panchina del City
Domenica, infatti, alla vigilia della parata fra le strade di Manchester in cui sarà esposta la Coppa d'Inghilterra in attesa di capire come finirà la Premier, Guardiola, il cui contratto sarebbe scaduto nel 2027, dovrebbe passare il testimone a Enzo Maresca, che in passato è stato anche il suo vice. Secondo il Daily Mail, il tecnico catalano, accostato anche alla panchina della Nazionale italiana, potrebbe anche decidere di rimanere al City con un altro ruolo.