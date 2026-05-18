"Guardiola lascerà il Manchester City. L'annuncio è imminente": l'indiscrezione dall'Inghilterra

MANCHESTER (Regno Unito di Gran Bretagna) - Quella di domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima partita di Pep Guardiola come allenatore del Manchester City. Secondo il "Daily Mail", si chiuderà dopo 10 anni - e 20 trofei, l'ultimo dei quali sabato, la FA Cup conquistata a spese del Chelsea - l'era del 55enne tecnico catalano all'Etihad. Il City avrebbe anticipato la notizia agli sponsor partner, con la conferma ufficiale che dovrebbe arrivare invece domenica.