Nico Gonzalez all’Atletico Madrid e fondi Img: il bilancio respira così, quanto incasserà la Juve

Bisognava solamente attendere, perché era giusto una questione di giorni. Sono stati sbloccati gli ormai famosi fondi Img, circa 300 milioni di euro che arrivano alla conclusione di una lunga battaglia legale, iniziata addirittura nel 2019. La somma, proposta dalla stessa Img , sarà pagata entro la fine del prossimo mese, andando a chiudere in maniera definitiva l’azione legale promossa dalla Lega Serie A (in concerto con i club) per tutelare il valore dei diritti del campionati venduti all’estero tra il 2008 e il 2018. Nell’ultimo mese si è discusso riguardo alla suddivisione della cifra tra i club, e per i grandi club che hanno militato nel massimo campionato per l’intero intervallo di tempo possono arrivare dunque assegni consistenti. Per la stessa Juve , ecco, si parla di un ingresso tra i 20 e i 30 milioni di euro , utili a far respirare il bilancio e ad aiutare il club con la prospettiva Europa League sempre più concreta.

Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: accordo vicino con la Juve

A questi potrebbero aggiungersi presto i milioni (ormai pattuiti) in arrivo dall’Atletico Madrid, pronto a chiudere l’arrivo a titolo definitivo di Nico Gonzalez. L’argentino sarà dei colchoneros per i prossimi 4 anni, ai bianconeri una cifra leggermente inferiore rispetto ai 32 che avrebbe previsto la clausola rescissoria, cioè poco più di 27 milioni di euro.

Un risparmio piccolo, eppure determinante per i madrileni, che potranno così definire l’affare entro la fine del prossimo mese, lo stesso in cui la Juventus dovrà decidersi sul futuro.

Aumento di capitale Juve: Tether torna protagonista

Sarà aumento di capitale? Ci sarà bisogno di nuovi fondi da parte della proprietà? Nel caso, Tether, secondo azionista del club, ha già fatto arrivare la propria voce sul momento della Juventus.

E se Paolo Ardoino, ceo dell’azienda cripto, ha semplicemente twittato un cuore e una zebra, il membro del CdA Francesco Garino è stato nettamente più esplicito: «Quando è troppo, è troppo», le sue parole, affidate naturalmente ai social. Nei mormorii, l’esaltazione: era già successo a metà dicembre, quando il colosso stablecoin aveva presentato ufficialmente l’offerta per acquistare la Juve.

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