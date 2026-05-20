Juve, Bernardo Silva si allontana: “Voglio avvicinarmi a casa”. E spunta un’altra big

Simeone sulle tracce di Bernardo Silva

Tra le big d'Europa ad essersi già messa in fila per Bernardo Silva c'è dunque l'Atletico di Diego Simeone, a sua volta prossimo a salutare per la seconda Antoine Griezmann, legatosi contrattualmente nel marzo scorso all'Orlando City, dove si accaserà a partire dal prossimo 1 luglio. Stando a quanto riportato da 'Marca', il profilo del portoghese sarebbe in cima alla lista dei colchoneros. Ma dire che la concorrenza sarà agguerrita è un eufemismo.