Juve, Bernardo Silva si allontana: “Voglio avvicinarmi a casa”. E spunta un’altra big

"Me ne vado come tifoso Citizen, portandomi dietro tantissimi ricordi". Così Bernardo Silva pone fine al proprio ciclo al Manchester City dopo 9 anni, 459 presenze, 76 gol, 77 assist, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa, 1 Mondiale per Club, 5 Premier League, 3 Fa Cup, 6 Carabao Cup e 3 Community Shield. Il centrocampista classe 1994, obiettivo di mercato della Juventus almeno fino a quando i bianconeri non si sono autodefenestrati nel finale di stagione, è quindi prossimo a infiammare il mercato estivo con Atletico Madrid e Barcellona pronti a dargli una maglia per continuare a competere ai massimi livelli. Prima però, il mondiale con il Portogallo. Queste le parole di Bernardo Silva, che con la selezione di Roberto Martinez esordirà il 17 giugno contro la Repubblica Democratica del Congo: "È un mix di cose: in termini di trofei mi sento molto realizzato per quello che la nostra generazione ho fatto - ha dichiarato ai canali ufficiali del club - . Sento che è arrivato il momento di lasciare spazio ai giovani. Poi penso che sia l'ora di avvicinarmi un po' alla mia famiglia: sono stato 12 anni lontano da loro e sento di volermi avvicinare". Il portoghese avrà l'occasione di ricevere l'ultimo abbraccio dell'Etihad il 24 maggio, quando la formazione di Pep Guardiola - anch'egli prossimo a chiudere il proprio storico ciclo a Manchester - riceverà l'Aston Villa per l'ultima giornata di un campionato che ha già visto l'Arsenal tornare al trionfo dopo 22 anni.
Simeone sulle tracce di Bernardo Silva
Tra le big d'Europa ad essersi già messa in fila per Bernardo Silva c'è dunque l'Atletico di Diego Simeone, a sua volta prossimo a salutare per la seconda Antoine Griezmann, legatosi contrattualmente nel marzo scorso all'Orlando City, dove si accaserà a partire dal prossimo 1 luglio. Stando a quanto riportato da 'Marca', il profilo del portoghese sarebbe in cima alla lista dei colchoneros. Ma dire che la concorrenza sarà agguerrita è un eufemismo.