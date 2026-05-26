Roma, la Champions porta...Malen: ufficiale l'acquisto, contratto fino al 2030

Donyell Malen resta in giallorosso. Conquistata la Champions all'ultima giornata di campionato - con la complicità dell'inquietante autosabotaggio di Milan e Juventus (sul cui bilancio pesa anche il rimpianto di non aver portato l'attaccante alla corte di Luciano Spalletti) - la Roma ha comunicato di avere esercitato il diritto di riscatto del giocatore classe '99, giunto in prestito a Trigoria nel gennaio scorso e da subito protagonista di una stagione conclusa al 3º posto in campionato e agli ottavi di Europa League e Coppa Italia. Di 20 presenze, 15 gol e 3 assist il bilancio alla corte di Gian Piero Gasperini. Questa la nota ufficiale del club, che ha ingaggiato Malen a titolo definitivo con contratto in scadenza il 30 giugno 2030: "L'AS Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Complimenti, Donyell!"
"Bobby resta". E Cobolli esulta
Alla nota del club, è seguito anche l'annuncio personale di Malen, che sui propri profili social ha condiviso un video che lo vede aggirarsi per i vicoli di Roma a bordo di una Ape Car, per poi raggiungere una tipica oseria romana dove gli servito un caffè. Allo stesso tavolo, un signore che legge il giornale e che una volta riconosciuto l'attaccante gli domanda: "Sei Bobby?". Malen risponde con un cenno. "Resterai a Roma?", insiste l'uomo. "Sì, Bobby resterà a Roma", risponde l'ex Villan mentre suonano le note dell'inno di Antonello Venditti. Non sono mancate le reazione divertite dei tantissimi utenti, tra cui del noto tifoso della Roma Flavio Cobolli: "Hahahhha genio", ha commentato il tennista numero 14 al mondo.
Roma-Hermoso: ufficiale il rinnovo
Resta in giallorosso anche Mario Hermoso, che resta legato al club fino al 2027. Questo il comunicato del club: "L’AS Roma comunica di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto di Mario Hermoso fino al 2027. Il difensore spagnolo, in questa stagione, ha collezionato 35 presenze e 4 gol. Congratulazioni, Mario!"