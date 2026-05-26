Roma, la Champions porta...Malen: ufficiale l'acquisto, contratto fino al 2030

Donyell Malen resta in giallorosso. Conquistata la Champions all'ultima giornata di campionato - con la complicità dell'inquietante autosabotaggio di Milan e Juventus (sul cui bilancio pesa anche il rimpianto di non aver portato l'attaccante alla corte di Luciano Spalletti) - la Roma ha comunicato di avere esercitato il diritto di riscatto del giocatore classe '99, giunto in prestito a Trigoria nel gennaio scorso e da subito protagonista di una stagione conclusa al 3º posto in campionato e agli ottavi di Europa League e Coppa Italia. Di 20 presenze, 15 gol e 3 assist il bilancio alla corte di Gian Piero Gasperini. Questa la nota ufficiale del club, che ha ingaggiato Malen a titolo definitivo con contratto in scadenza il 30 giugno 2030: "L'AS Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Complimenti, Donyell!"