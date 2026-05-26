Carvajal, addio al Real Madrid e annuncio imminente sul futuro: ecco cosa ha detto

"Adesso penso a godermi un po' di estate e di riposo, ma non ho dubbi sul fatto che continuerò a giocare. Valuterò e deciderò insieme alla mia famiglia, ma la mia carriera da calciatore non si è chiusa quest'anno". Così Dani Carvajal, da qualche giorno ormai ex difensore del Real Madrid. Dopo 13 stagioni e 27 titoli conquistati, l'esterno madrileno lascia il club e aspetta offerte da prendere in considerazione: "Non so dove giocherò, sono aperto a tutto", le parole del 34enne campione d'Europa con la Spagna.

La situazione in casa Real José Mourinho resta sul filo ma intanto si porta avanti col lavoro. L'accordo con Florentino Perez è totale (biennale con opzione per un'ulteriore stagione in caso di vittoria della Liga) ma il processo elettorale in corso al Real lascia tutto in stand-by. Ad ogni modo lo Special One, riporta "As", ha fatto la sua scelta e anche se Perez dovesse perdere a sorpresa le elezioni, lascerebbe il Benfica e valuterebbe le altre offerte sul tavolo. Il tecnico portoghese avrebbe intanto già presentato alla Casa Blanca le sue richieste per rinforzare la rosa. Non nomi specifici, ma piuttosto i ruoli dove intervenire. In particolare Mou avrebbe indicato la necessità di prendere uno o due centrali, un terzino destro affidabile e due centrocampisti, uno più di rottura che possa giocarsi il posto con Tchouameni e un altro più di fantasia, simile al norvegese Aursnes che aveva al Benfica. Richieste fatte anche in funzione di quelle che saranno le partenze, quelle certe di Alaba e Carvajal - entrambi in scadenza - e quelle possibili di Ceballos e Camavinga. E se pure Fran Garcia dovesse cambiare aria, allora servirebbe anche un terzino sinistro. Tutto comunque resta congelato: finché non sarà eletto il nuovo presidente del Real, Mou è costretto a stare alla finestra