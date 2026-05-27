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Barcellona, il primo colpo di mercato arriva dalla Premier: pronti 75 milioni, ecco di chi si tratta

Il club blaugrana è sulle tracce di un centrocampista inglese: su di lui c'è anche il Bayern Monaco
1 min
Barcellona, il primo colpo di mercato arriva dalla Premier: pronti 75 milioni, ecco di chi si tratta

Il Barcellona guarda in casa Newcastle per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo "Marca", la recente missione in Inghilterra del direttore sportivo blaugrana, Deco, aveva l'obiettivo chiaro di avviare i contatti per Anthony Gordon, esterno d'attacco classe 2001 che gode della massima stima da parte della dirigenza catalana. Il calciatore - attualmente sul mercato - ha attirato l'attenzione dei principali club europei. Tra questi, anche il Bayern Monaco, che aveva presentato un'offerta di circa 60 milioni di euro, cifra ritenuta insufficiente dai Magpies. Malgrado la folta concorrenza, l'ala inglese avrebbe aperto al trasferimento in blaugrana che avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il calciatore e con il club bianconero sulla base di 70 milioni di sterline più bonus.

I numeri di Gordon

Nell’ultima stagione Gordon ha messo a segno 17 reti in 46 presenze di cui ben 10 in 12 gare di Champions League convincendo così Thomas Tuchel a convocarlo per il Mondiale con la maglia della nazionale inglese. È dunque Gordon il prescelto dal club blaugrana per rinforzare l'attacco della formazione di Flick che perderà Lewandowski e forse anche Rashford.

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