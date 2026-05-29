Yamal, Pedri e Raphinha all'Atletico Madrid? L'incredibile provocazione al Barcellona

"Tra pochi minuti pubblicheremo un annuncio che riguarda un affare molto importante che sta generando moltissima disinformazione". Il pomeriggio di apparente follia sui social dell'Atletico Madrid è iniziato così, con un messaggio serio e impostato. O almeno questo è quello che sembrava. I Colchoneros da diversi giorni sono al centro delle voci di mercato visto che il Barcellona sembra pronto a fare un'offerta per Julian Alvarez, e quindi subito tutti i tifosi hanno pensato a un aggiornamento su quella vicenda. La verità? In parte lo era, ma non quello che ci si sarebbe aspettati.
L'Atletico vuole Yamal, Pedri e Raphinha?
Per rispondere alle presunte offerte del Barcellona per Alvarez, l'Atletico Madrid ha deciso di fare un'offerta irrinunciabile per Yamal: "HERE WE GO! Abbiamo mandato un fax al Barcellona con un'offerta di trasferimento: 4 biglietti per il concerto di domani di Bad Bunny, un abbonamento annuale alla ABC e un sacchetto di semi di girasole. Aspettiamo con ansia la risposta per preparare 'l'annuncio'".
Finita qui? Neanche per scherzo, per i Colchoneros hanno subito pubblicato altre due offerte, per Pedri e Raphinha: "HERE WE GO! Per questa seconda offerta abbiamo avuto un problema, abbiamo finito i biglietti per il concerto di domani e quindi abbiamo migliorato la proposta precedente mettendo 6 biglietti per il concerto di domenica" e "HERE WE GO! E per completare il 3x1, ci siamo fatti prendere la mano: il giocatore (riferendosi a Raphinha ndr.) arriverà in prestito per una stagione e in campo manderemo in prestito Tom Ford e Smith senza opzione per l'acquisto. Un'offerta impossibile da rifiutare". E poi, la ciliegina sulla torta: "In conclusione, vogliamo sfruttare questa occasione per negare in maniera categorica che abbiamo fatto un'offerta al direttore sportivo del Barcellona per unirsi al nostro team di scouting nel mercato brasiliano".
"Stiamo subendo una campagna diffamatoria contro uno dei nostri giocatori"
A spiegare cosa è successo è stato lo stesso Atletico Madrid, che ha scritto: "No, l'Atlético de Madrid non farebbe mai qualcosa del genere (riferendosi ai post precedenti ndr.). Tuttavia, negli ultimi mesi, stiamo subendo una campagna diffamatoria contro uno dei nostri giocatori. Informazioni trapelate con fini nascosti, 'fake news', mancanza di rispetto costante, la versione del Barcellona della macchina della propaganda che inventa piccole storie, chiamate prima degli incontri diretti... Ma naturalmente, neppure a noi verrebbe in mente di avere il vicepresidente degli arbitri nella nostra busta paga o di ricorrere a favori politici per registrare giocatori. RISPETTO e VALORI".
Una palese provocazione con un intento è chiaro: far capire che quello che sta succendo attorno a Julian Alvarez non è corretto. Ma l'Atletico Madrid non è nuovo a trovate di questo tipo. I profili social dei Colchoneros, infatti, sono tra i più attivi e divertenti del mondo. Pochi post istituzionali, tante battute e meme, soprattutto su TikTok. Una scelta di marketing chiara e forte, che si è confermata vincente anche in questo caso, visto che l'incredibile offerta per Yamal & Co., con tanto di fotomontaggio con la maglia dell'Atletico, ha fatto subito il giro del mondo. Ora però bisognerà vedere come si evolverà la situazione. Al netto di tutto, infatti, il Barcellona sembra voler fare sul serio per Alvarez e la trattativa sarà ancora lunga, ma l'Atletico Madrid pretende serietà e correttezza.
"Tra pochi minuti pubblicheremo un annuncio che riguarda un affare molto importante che sta generando moltissima disinformazione". Il pomeriggio di apparente follia sui social dell'Atletico Madrid è iniziato così, con un messaggio serio e impostato. O almeno questo è quello che sembrava. I Colchoneros da diversi giorni sono al centro delle voci di mercato visto che il Barcellona sembra pronto a fare un'offerta per Julian Alvarez, e quindi subito tutti i tifosi hanno pensato a un aggiornamento su quella vicenda. La verità? In parte lo era, ma non quello che ci si sarebbe aspettati.
L'Atletico vuole Yamal, Pedri e Raphinha?
Per rispondere alle presunte offerte del Barcellona per Alvarez, l'Atletico Madrid ha deciso di fare un'offerta irrinunciabile per Yamal: "HERE WE GO! Abbiamo mandato un fax al Barcellona con un'offerta di trasferimento: 4 biglietti per il concerto di domani di Bad Bunny, un abbonamento annuale alla ABC e un sacchetto di semi di girasole. Aspettiamo con ansia la risposta per preparare 'l'annuncio'".
Finita qui? Neanche per scherzo, per i Colchoneros hanno subito pubblicato altre due offerte, per Pedri e Raphinha: "HERE WE GO! Per questa seconda offerta abbiamo avuto un problema, abbiamo finito i biglietti per il concerto di domani e quindi abbiamo migliorato la proposta precedente mettendo 6 biglietti per il concerto di domenica" e "HERE WE GO! E per completare il 3x1, ci siamo fatti prendere la mano: il giocatore (riferendosi a Raphinha ndr.) arriverà in prestito per una stagione e in campo manderemo in prestito Tom Ford e Smith senza opzione per l'acquisto. Un'offerta impossibile da rifiutare". E poi, la ciliegina sulla torta: "In conclusione, vogliamo sfruttare questa occasione per negare in maniera categorica che abbiamo fatto un'offerta al direttore sportivo del Barcellona per unirsi al nostro team di scouting nel mercato brasiliano".