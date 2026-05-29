Yamal, Pedri e Raphinha all'Atletico Madrid? L'incredibile provocazione al Barcellona

" Tra pochi minuti pubblicheremo un annuncio che riguarda un affare molto importante che sta generando moltissima disinformazione ". Il pomeriggio di apparente follia sui social dell' Atletico Madrid è iniziato così, con un messaggio serio e impostato. O almeno questo è quello che sembrava. I Colchoneros da diversi giorni sono al centro delle voci di mercato visto che il Barcellona sembra pronto a fare un'offerta per Julian Alvarez , e quindi subito tutti i tifosi hanno pensato a un aggiornamento su quella vicenda. La verità? In parte lo era, ma non quello che ci si sarebbe aspettati.

L'Atletico vuole Yamal, Pedri e Raphinha?

Per rispondere alle presunte offerte del Barcellona per Alvarez, l'Atletico Madrid ha deciso di fare un'offerta irrinunciabile per Yamal: "HERE WE GO! Abbiamo mandato un fax al Barcellona con un'offerta di trasferimento: 4 biglietti per il concerto di domani di Bad Bunny, un abbonamento annuale alla ABC e un sacchetto di semi di girasole. Aspettiamo con ansia la risposta per preparare 'l'annuncio'".

Finita qui? Neanche per scherzo, per i Colchoneros hanno subito pubblicato altre due offerte, per Pedri e Raphinha: "HERE WE GO! Per questa seconda offerta abbiamo avuto un problema, abbiamo finito i biglietti per il concerto di domani e quindi abbiamo migliorato la proposta precedente mettendo 6 biglietti per il concerto di domenica" e "HERE WE GO! E per completare il 3x1, ci siamo fatti prendere la mano: il giocatore (riferendosi a Raphinha ndr.) arriverà in prestito per una stagione e in campo manderemo in prestito Tom Ford e Smith senza opzione per l'acquisto. Un'offerta impossibile da rifiutare". E poi, la ciliegina sulla torta: "In conclusione, vogliamo sfruttare questa occasione per negare in maniera categorica che abbiamo fatto un'offerta al direttore sportivo del Barcellona per unirsi al nostro team di scouting nel mercato brasiliano".