Dybala-Roma, avanti insieme! Il Venezia spinge per Fullkrug. Bologna, prove di rinnovo per Orsolini

E adesso sì, sta entrando nel vivo l’assalto del Venezia a Niclas Fullkrug. Pronto un biennale con opzione per il terzo anno (in caso di salvezza) per il centravanti tedesco, rientrato al West Ham dal Milan ma destinato a lasciare i londinesi nelle prossime settimane. Sulla punta c’è in pressing anche il Wolfsburg, ma l’orientamento del classe 1993 sembra volto maggiormente verso la possibilità di tornare di nuovo in Serie A. Nel frattempo i lagunari provano a sfidare il Genoa nella corsa allo svincolato Stephan El Shaarawy: valutazioni in corso da parte del Faraone, fresco di addio alla Roma. A proposito di esterni offensivi: ultimi dettagli in fase di definizione e poi Nicolò Zaniolo diventerà ufficialmente un calciatore a titolo definitivo dell’Udinese , che è pronto a riscattarlo dal Galatasaray, chiudendo così il suo trascorso con i turchi.

Tutte le operazioni

Il Bologna, invece, ha alzato il pressing su Riccardo Orsolini per cercare di trovare il prima possibile l’intesa sul rinnovo del contratto fino al 2029 con opzione per il 2030. Ieri intanto i rossoblù hanno ufficializzato il prolungamento del terzino sinistro Juan Miranda fino al 2028. Tra i pali il preferito dei dirigenti bolognesi rimane Falcone (Lecce). Grandi manovre in casa Atalanta: per la mediana fari puntati su Gianluca Gaetano (Cagliari) e Ardon Jashari (Milan); mentre in difesa piace Bella-Kotchap (Verona) che può rimpiazzare Kossounou (in uscita). Molto attiva sul fronte rinnovi la Roma: dopo quello di Hermoso sono in chiusura pure quelli di Dybala (biennale da 2,5 milioni annui più bonus) e Pellegrini (triennale da 2 milioni a stagione più premi). Avanti insieme. La stessa cosa che spera di fare il Parma con Strefezza (previsti per settimana prossima nuovi contatti con l’Olympiacos). Infine Leonardo Pavoletti ha dato l’addio al calcio giocato: il capitano del Cagliari entrerà all’interno dei quadri dirigenziali del club rossoblù.