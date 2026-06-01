Roma: Greenwood per la Champions. Muharemovic verso la Premier. Kostic e Fullkrug per il Venezia

Rieccolo. Rino Gattuso domani dovrebbe firmare il contratto che lo legherà alla Lazio come nuovo allenatore. Accordo fino al 2028 da 1,7 milioni a stagione con opzione per una terza stagione. La prima mossa dell’ex ct della nazionale italiana da tecnico biancoceleste prevede la blindatura dei gioielli della squadra. Motivo per cui la Lazio proverà a resistere agli assalti per capitan Mattia Zaccagni (piaceva al Marsiglia) e al centrale Mario Gila (cercato da Napoli, Milan, Juve, Atletico Madrid e Bournemouth); mentre va seguita la vicenda riguardante Alessio Romagnoli . Il centrale classe 1995 resta nel mirino dell’Al Sadd, che è pronto a tornare alla carica per portarlo in Qatar. La formazione di Doha ha già l’accordo con l’ex Milan da gennaio per un triennale da 6 milioni a stagione più premi. Possibile che con qualche mese di ritardo l’affare vada in porto. Filtrano smentite invece sulle indiscrezioni relative all’interesse con relativa offerta da 450 milioni da parte del gruppo JP Morgan per l’acquisizione della Lazio, che non è in vendita da parte del presidente Lotito . Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma sogna in grande dopo il ritorno in Champions League.

Roma, la prima scelta è Greenwood

La prima scelta come esterno offensivo è Mason Greenwood del Marsiglia; mentre come terzino piace il brasiliano Dodò (Fiorentina). Intanto i giallorossi sono in chiusura per i rinnovi di Mancini, Cristante e Pellegrini (con ingaggio dimezzato) fino al 2029; mentre Dybala viaggia verso il prolungamento biennale con notevole riduzione dello stipendio dagli attuali 8 milioni più bonus a 2,5 milioni annui più premi. In uscita da Trigoria Ziolkowski (piace al Nottingham Forest), Dovbyk (si cercano acquirenti) e Ferguson (rispedito al Brighton). Sempre molto attivo il neopromosso Venezia che aspetta il sì di Füllkrug (ultima stagione al Milan, di proprietà del West Ham) per l’attacco; mentre per la fascia sinistra stuzzica lo svincolato Kostic (in scadenza con la Juve). I lagunari poi hanno messo nel mirino il gioiellino del Cesena Tommaso Berti (classe 2004), fresco di convocazione in nazionale. Da un giovane talento all’altro: il Genoa punta a rilevare a titolo definitivo il trequartista Baldanzi dalla Roma (riscatto fissato a 10 milioni e contratto fino al 2030 per il calciatore).

Gli altri movimenti

Inoltre i rossoblù sono in chiusura per i rinnovi del portiere Bijlow (fino al 2029) e della punta Ekuban (2028). Lavori in corso per la permanenza al Parma di Strefezza: in settimana il summit tra i ducali e l’Olympiacos per provare a trovare una quadra; mentre siamo ai dettagli per l’acquisto a titolo definitivo da parte dell’Udinese di Zaniolo (Galatasaray). Possibile addio tra il Cagliari e il ds Angelozzi (corteggiato dalla Cremonese). Rinnovo fino al 2027 per il portiere Rossi con l’Atalanta, che nelle prossime ore ufficializzerà l’arrivo di Sarri in panchina. Intanto la Dea ha messo nel mirino Gaetano (Cagliari) e Jashari (Milan) per la mediana. Infine il Deportivo La Coruna ha riscattato la punta Mulattieri dal Sassuolo, che ha ricevuto le richieste di Tottenham e Bournemouth per Muharemovic.