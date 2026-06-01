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Doumbia dal Venezia allo Sporting, ufficiale: le cifre dell’affare e i dettagli del nuovo contratto

L'azzurro classe 2003 saluta l'Italia e vola in Portogallo, plusvalenza per le casse dei lagunari
2 min
DoumbiaVeneziaSporting

Riempie le casse il Venezia, neopromosso in Serie A, che cede uno dei suoi prezzi pregiati in Portogallo. Ora è ufficiale: Issa Doumbia passa allo Sporting Lisbona per 20 milioni di euro, più 3 milioni di bonus facili e garantiti e 3 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi da parte del club. Per il centrocampista azzurro contratto fino al 2031 con il Venezia che avrà anche il 10% sulla futura rivendita.

Il comunicato del Venzia

Questo il comunicato del club arancioneroverde: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Clube de Portugal per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Issa Doumbia. Arrivato in laguna all'inizio della stagione 24/25, Doumbia ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist, tutti realizzati nella straordinaria stagione 2025/26. Nel corso dell’ultima annata, Issa si è affermato come uno dei grandi protagonisti del Venezia FC, contribuendo in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie B grazie alle sue prestazioni e alla sua crescita costante. Il club desidera ringraziare Issa per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera. Buona fortuna, Issa". Attraverso i canali social, il classe 2003, che era finito anche nel mirino della Juventus, ha dichiarato: "Passo più importante della mia carriera"

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