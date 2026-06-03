 Iraola-Liverpool: ci siamo. Osimhen è l’idea Atletico!

Atlético Madrid su Osimhen

A Madrid, intanto, continua a tenere banco il mercato dell'Atlético. Nonostante Enrique Cerezo abbia ribadito che Julián Álvarez sia destinato a restare a lungo in maglia rojiblanca, le voci sul futuro dell'argentino non si fermano. Oltre al Barcellona, con il quale i colchoneros non vogliono trattare, anche Arsenal e Paris Saint-Germain continuano a monitorare la situazione dell’Araña. Ed è per questa ragione che la società madrilena si sta già muovendo per rinforzare l'attacco e avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per Victor Osimhen. Il nigeriano del Galatasaray piace molto a Diego Pablo Simeone sebbene l'operazione sia complicata: il club turco lo ha acquistato per 75 milioni dal Napoli e gli garantisce uno stipendio da 15 milioni netti a stagione. A favore dell'Atletico c'è però la stima reciproca: «Sono sempre stato un suo tifoso - ha ammesso il nigeriano sul Cholo -. Le sue squadre giocano in modo aggressivo e hanno un'identità molto chiara».