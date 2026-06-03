 Iraola-Liverpool: ci siamo. Osimhen è l’idea Atletico!

Andoni Iraola è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Liverpool. Dopo essere stato accostato al Milan, aver valutato la possibilità Crystal Palace e aver attirato l'interesse del Leverkusen, il tecnico spagnolo ha scelto Anfield dove raccoglierà l'eredità di Arne Slot. L'accordo con il club inglese è totale e manca ormai soltanto l'ufficialità. A Liverpool sono convinti che il potenziale dell'ex Bournemouth possa sposarsi alla perfezione con una rosa già competitiva, dando vita a un nuovo ciclo ambizioso. Il suo calcio, del resto, sotto molti punti di vista, ricorda il rock'n'roll di Jurgen Klopp. Un dato, questo, tutt'altro che secondario. Restando in Inghilterra, il Daily Mirror ha rilanciato nelle ultime ore un curioso retroscena su Pep Guardiola. Secondo il quotidiano britannico, David Beckham avrebbe tentato di convincere il tecnico catalano ad accettare la panchina dell'Inter Miami per ritrovare Lionel Messi, ma l'oramai ex allenatore del Man City avrebbe declinato la proposta. L'idea di Guardiola sarebbe, infatti, quella di prendersi una pausa e, successivamente, aprire un nuovo capitolo della propria carriera alla guida di una nazionale, esperienza che non ha mai nascosto di voler vivere.
Mercato allenatori: Silva al Benfica e Míchel all'Ajax
Novità anche per Marco Silva. Il portoghese lascerà il Fulham per tornare in patria dopo aver raggiunto un accordo con il Benfica per un contratto triennale con opzione fino al 2029. In Olanda, invece, sarà Míchel a raccogliere una delle eredità più pesanti del calcio europeo. Pochi giorni dopo la separazione dal Girona, culminata con una deludente retrocessione, il tecnico madrileno ha trovato l'intesa con l'Ajax.
Atlético Madrid su Osimhen
A Madrid, intanto, continua a tenere banco il mercato dell'Atlético. Nonostante Enrique Cerezo abbia ribadito che Julián Álvarez sia destinato a restare a lungo in maglia rojiblanca, le voci sul futuro dell'argentino non si fermano. Oltre al Barcellona, con il quale i colchoneros non vogliono trattare, anche Arsenal e Paris Saint-Germain continuano a monitorare la situazione dell’Araña. Ed è per questa ragione che la società madrilena si sta già muovendo per rinforzare l'attacco e avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per Victor Osimhen. Il nigeriano del Galatasaray piace molto a Diego Pablo Simeone sebbene l'operazione sia complicata: il club turco lo ha acquistato per 75 milioni dal Napoli e gli garantisce uno stipendio da 15 milioni netti a stagione. A favore dell'Atletico c'è però la stima reciproca: «Sono sempre stato un suo tifoso - ha ammesso il nigeriano sul Cholo -. Le sue squadre giocano in modo aggressivo e hanno un'identità molto chiara».
Real vicino a Konaté
Sulla sponda opposta della capitale spagnola, invece, il Real è pronto a offrire un contratto di quattro stagioni più un'opzione per la quinta a Ibrahima Konaté che, dalla sua, vorrebbe intascare 12 milioni di euro netti a stagione più un bonus alla firma di 20 milioni. L'accordo è imminente. Attenzione, infine, al futuro di Mateus Fernandes. Dopo la retrocessione del West Ham, il portoghese è destinato a lasciare Londra e ha già attirato l'interesse di diversi top club. Manchester United e Liverpool sono pronti a sfidarsi per il centrocampista classe 2004, mentre sullo sfondo resta vigile anche il Paris Saint-Germain. Il West Ham, tuttavia, non intende fare sconti: la richiesta degli Hammers supera infatti i 90 milioni di euro.
Andoni Iraola è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Liverpool. Dopo essere stato accostato al Milan, aver valutato la possibilità Crystal Palace e aver attirato l'interesse del Leverkusen, il tecnico spagnolo ha scelto Anfield dove raccoglierà l'eredità di Arne Slot. L'accordo con il club inglese è totale e manca ormai soltanto l'ufficialità. A Liverpool sono convinti che il potenziale dell'ex Bournemouth possa sposarsi alla perfezione con una rosa già competitiva, dando vita a un nuovo ciclo ambizioso. Il suo calcio, del resto, sotto molti punti di vista, ricorda il rock'n'roll di Jurgen Klopp. Un dato, questo, tutt'altro che secondario. Restando in Inghilterra, il Daily Mirror ha rilanciato nelle ultime ore un curioso retroscena su Pep Guardiola. Secondo il quotidiano britannico, David Beckham avrebbe tentato di convincere il tecnico catalano ad accettare la panchina dell'Inter Miami per ritrovare Lionel Messi, ma l'oramai ex allenatore del Man City avrebbe declinato la proposta. L'idea di Guardiola sarebbe, infatti, quella di prendersi una pausa e, successivamente, aprire un nuovo capitolo della propria carriera alla guida di una nazionale, esperienza che non ha mai nascosto di voler vivere.
Mercato allenatori: Silva al Benfica e Míchel all'Ajax
Novità anche per Marco Silva. Il portoghese lascerà il Fulham per tornare in patria dopo aver raggiunto un accordo con il Benfica per un contratto triennale con opzione fino al 2029. In Olanda, invece, sarà Míchel a raccogliere una delle eredità più pesanti del calcio europeo. Pochi giorni dopo la separazione dal Girona, culminata con una deludente retrocessione, il tecnico madrileno ha trovato l'intesa con l'Ajax.