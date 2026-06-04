Real Madrid scatenato sul mercato: c’è Calafiori nella lista di Mourinho!

Il Real Madrid continua a muoversi su più tavoli in vista della prossima stagione e tra i nomi finiti sul taccuino di Mourinho spunta anche quello di Calafiori . A proposito dello Special One, Florentino Perez lo ha annunciato ufficialmente con un video pubblicato sui propri canali social accompagnato dallo slogan «Moucha, si fa la storia». Un post di risposta alla dichiarazione dell’altro candidato alla presidente del Real, Riquelme, che poche ore prima aveva dichiarato: «Se vinco, Rodri e Haaland giocheranno con noi».

Mou vuole Calafiori al Real

Tornando al tecnico portoghese apprezza particolarmente la duttilità del difensore dell'Arsenal, già allenato ai tempi della Roma. Pur senza concedergli allora grande continuità, Mourinho ne ha sempre riconosciuto le qualità e oggi vedrebbe nell'azzurro un rinforzo ideale per una difesa in piena ristrutturazione. L'eventuale arrivo di Calafiori si inserirebbe infatti in un reparto destinato a cambiare volto. Konaté e Dumfries restano i principali obiettivi per la retroguardia madridista e avrebbero già ricevuto il gradimento dell'allenatore. In questo contesto, il profilo dell'ex Bologna viene considerato particolarmente interessante per la capacità di giocare sia da centrale sia da terzino sinistro. Una caratteristica che potrebbe rivelarsi preziosa in una stagione lunga e ricca di impegni. Calafiori arriva, inoltre, da una fase non semplice all'Arsenal, dove nell'ultimo periodo ha perso centralità nelle gerarchie di Arteta, come dimostra anche il mancato utilizzo nella finale di Champions League.

Occhi al centrocampo: da Mac Allister a Fernandez

Parallelamente, il Real guarda con attenzione anche al centrocampo. Dall'Argentina continuano, infatti, a rimbalzare indiscrezioni sull'interesse per Mac Allister. Il campione del mondo è impegnato con l'Albiceleste nella preparazione del Mondiale e, nonostante il padre abbia ribadito che non esistono contatti diversi da quelli con il Liverpool, il suo nome continua a essere accostato ai blancos. Sullo sfondo ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, ipotizzando così un nuovo derby di mercato. Altrettanto complessa appare la pista che porta a Enzo Fernandez. Il centrocampista del Chelsea sarebbe attratto dall'idea di trasferirsi in Spagna e il Real rappresenterebbe la destinazione preferita. Tuttavia, il club londinese ha già fissato il prezzo: 120 milioni. Una cifra enorme che rischia di rallentare qualsiasi trattativa.

L'Atletico Madrid punta due ex Serie A: ecco chi

Sempre in casa Chelsea attenzione anche alla situazione di Cucurella. Il laterale spagnolo vorrebbe tornare nella Liga e il club inglese non si opporrebbe a una cessione davanti a un’offerta ritenuta adeguata. Barça, Real Madrid e soprattutto Atletico Madrid monitorano il suo dossier. Proprio i colchoneros potrebbero decidere di affondare il colpo, anche per rispondere alle tensioni con il Barcellona nate attorno al caso Julian Alvarez. Parallelamente Simeone continua a chiedere rinforzi per il centrocampo. I nomi più caldi restano quelli di Hjulmand dello Sporting e di Reijnders, che non è riuscito a trovare spazio con continuità al Manchester City.