Giroud rinnova con il Lilla: "Non vedo l'ora di lavorare con Davide Ancelotti"

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LILLA (Francia) - Olivier Giroud ha rinnovato il suo contratto con il Lille per un'altra stagione dopo aver chiuso la passata con 7 gol nel 3° posto in classifica per accedere in Champions League. "Sono molto felice di continuare questa avventura qui. Mi sento a casa, ho scoperto il calore della gente di questa regione che non conoscevo.L'accoglienza che ho ricevuto mi ha davvero colpito", ha rivelato l'ex Milan ai canali ufficiali del club. L'attaccante lavorerà con Davide Ancelotti, nuovo tecnico del Lille: "Non lo conosco personalmente, ma il fatto che sia un allenatore giovane è un'ottima cosa. Si apre un nuovo capitolo e sono sicuro che se il club lo ha contattato, perché è pronto ad affrontare questa sfida. Sono convinto che abbia molto da offrire alla società e non vedo l'ora di lavorare con lui", ha aggiunto Giroud. "Non mi piace guardare troppo avanti, ma questa sarà molto probabilmente la mia ultima stagione. L'ultimo ballo, come si suol dire", ha concluso il centravanti che a settembre compirà 40 anni.
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