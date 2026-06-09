Florentino, via ai botti: Olise mister 150 milioni! Il Bayern fa già muro, Rummenigge: "Non ha prezzo"

BARCELLONA (SPAGNA) - L'ottavo mandato di Florentino Pérez è ufficialmente iniziato ieri , ma il primo vero giorno del nuovo corso madridista sarà oggi e coincide con una data cerchiata in rosso sul calendario del presidente blanco. Dopo la vittoria elettorale contro Enrique Riquelme , infatti, questo martedì dovrà servire a trasformare le promesse della campagna in fatti concreti. Perché se le urne hanno confermato la fiducia della maggioranza dei soci, il 35% ottenuto dallo sfidante ha anche evidenziato la necessità di rilanciare immediatamente il progetto sportivo. E il progetto parte da José Mourinho . L'accordo con il tecnico portoghese è definito da tempo e il Benfica incasserà 15 milioni per liberarlo. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore così come quello dei primi rinforzi: Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries . Parallelamente il Real Madrid è pronto a riabbracciare Endrick e a esercitare la "recompra" di Nico Paz per nove milioni di euro , riportando a casa uno dei talenti più brillanti cresciuti a Valdebebas. Ma la rivoluzione è soltanto all'inizio e riguarda anche nomi come Bernardo Silva, Joško Gvardiol e Riccardo Calafiori , profili che garantirebbero qualità, versatilità ed esperienza internazionale.

Calciomercato Real Madrid: Olise è il sogno da 150 milioni

E se Mourinho prenderà in mano il timone del progetto, il volto del nuovo mandato sarà il misterioso colpo da 150 milioni di euro annunciato dal presidente durante la campagna elettorale: «Martedì presenteremo la più grande offerta mai fatta dal club per un giocatore», aveva promesso Florentino. E oggi è martedì. Tutti gli indizi portano a Michael Olise, ieri sera protagonista assoluto nell’amichevole vinta 3-1 dalla Francia con tripletta del fuoriclasse del Bayern Monaco. L'esterno francese, arrivato dal Crystal Palace appena un anno fa e legato ai bavaresi fino al 2029, è considerato il profilo ideale per aprire una nuova era galáctica se non fosse che a Monaco non sembrano avere alcuna intenzione di trattare: «Se Florentino Pérez vuole mandarci un'offerta può risparmiarsi il disturbo», ha assicurato domenica scorsa il presidente del club Herbert Hainer. Ancora più netta, la posizione di Karl-Heinz Rummenigge: «Per un giocatore come Olise non esiste una cifra che possa farci vacillare». Eppure, nonostante si continuino a fare i nomi di Vitinha e Joao Neves, il Real ci proverà fino in fondo perché la sensazione è che il trequartista francese sia l'unico vero sogno di Florentino. E se l'operazione dovesse andare in porto, diventerebbe automaticamente l'acquisto più costoso della storia del club, superando i 127 milioni spesi per Jude Bellingham nell'estate del 2023.

La maglia dedicata a Papa Leone XIV: l'ultima iniziativa del Real Madrid

In attesa di conoscere il nome del nuovo galáctico, il Real Madrid ha già trovato una maglia da mettere in vetrina. Il club blanco ha, infatti, lanciato un’edizione limitata della propria camiseta con il nome “León” e il numero romano “XIV” sulla schiena, proposta negli store ufficiali al “modico” prezzo di 195 euro.

Tutto nasce dalle parole pronunciate da Papa Leone XIV durante il viaggio verso la Spagna. Rispondendo ai giornalisti, il pontefice aveva spiegato che «il Papa è di tutte le squadre» aggiungendo, però, subito dopo che «Prevost è del Real». «Per noi è un motivo di orgoglio», la risposta di Florentino.