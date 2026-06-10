Sancho-United, è finita: l'ex obiettivo Juve via a zero. E il Barça non riscatta Rashford

Termina il soggiorno blaugrana di Marcus Rashford . Il Barcellona non pagherà infatti la clausola da 30 milioni rischiesta per il riscatto dell'attaccante giunto in prestito nel luglio 2025. Tuttavia, non è escluso il ritorno al Gamper del giocatore classe 1997, qualora Barça e Manchester United intavolassero la trattativa per un nuovo prestito, opzione che resta gradita ai campioni di Spagna in carica. Alla scadenza del prestito prevista il 15 giugno, Rashford tornerà nell'organico dei Red Devils, che già nel gennaio 2025 lo avevano ceduto all'Aston Villa a titolo temporaneo. Il bilancio di fine annata con il Barcellona, riporta 49 presenze compessive, 14 gol e 14 assist.

Sancho via a zero

Era stato il quarto acquisto più costoso nella storia dello United Jadon Sancho, rilevato dal Borussia Dortmund nel luglio 2021 per 75 milioni di sterline. Un'operazione che due anni e mezzo più tardi - nel corso dei quali l'attaccante classe 2000 ha realizzato 12 reti in 83 presenze complessive - ha conosciuto il ritorno in prestito al Dortmund e i successivi trasferimenti temporanei presso Chelsea e Aston Villa (dove nel maggio scorso ha contribuito alla conquista dell'Europa League).

Il travagliato rapporto con i Red Devils si estingue ora con la scadenza del contratto del giocatore - in passato obiettivo di mercato della Juventus - che ufficialmente svincolato si ripropone dunque sulla piazza. Tempo d'addi anche per Casemiro, che dopo il commovente tributo dell'Old Trafford alla sua ultima gara casalinga con lo United, è prossimo a imbarcarsi sul volo per Miami dove molto probabilmente si unirà agli Aironi. Così Tyrell Malacia, che termina ufficialmente il suo ciclo a Manchester.