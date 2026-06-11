Nico Gonzalez e Sorloth, destini intrecciati: l’obiettivo di Juve e Atletico tra sconti e compromessi

In attesa di capire chi perderà per primo l’equilibrio che si è costruito, Nico ha ormai definito l’accordo con l’Atletico, lo stesso pattuito in caso di riscatto. Saranno 4 milioni fino al 2030. E Sorloth? Eh, più o meno lo stesso, con la differenza di un anno di opzione per chiudere il quadriennale. Sarebbe superfluo aggiungere il pensiero dei due allenatori, Simeone e Spalletti, eppure è allo stesso tempo decisivo: il Cholo ha promesso a Nico un posto di rilievo nell’Atletico che verrà, gli ha cucito un ruolo ad hoc e si è convinto di potergli mettere più gol nelle gambe di quanto non abbia già fatto l’ex Fiorentina fino a questo punto (5 in 39 partite stagionali); con il vichingo, Lucio ha invece immaginato la Juventus che sarà. E che potrebbe vederlo tanto al centro quanto sull’esterno, variabile - a volte - impazzita di una squadra pronta a dare meno punti di riferimento, a farsi emblema dell’imprevedibilità ma brava a colpire quando toccherà farlo. I due hanno un destino ormai disegnato: servirà scendere a patti. Prima o poi.

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