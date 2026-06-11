Juve, Ruggeri piace ma l’Atletico spara alto: ecco la cifra che serve. Sul futuro di Vlahovic...

MILANO - La notizia arriva dalla sede dell’Inter. Il protagonista è un calciatore dell’Atletico Madrid. Ma la possibile destinazione è la Juventus. Manuel Montipò, agente che cura gli interessi di Matteo Ruggeri, interpellato da svariati giornalisti in Viale della Liberazione, a Milano, dopo un incontro con i vertici nerazzurri, ha esaltato la stagione del suo assistito, sottolineando come dunque sia attenzionato da più top club: “Quest’anno ha disputato 48 partite fornendo 7 assist. Ha giocato quasi tutte le gare da titolare, il club è contentissimo del giocatore e contentissimo di tenerlo. Oggi è il titolare dell’Atletico Madrid – le parole del procuratore -. È chiaro che c’è il mercato e potrebbe succedere di tutto, perché le richieste non mancano. Ruggeri ne ha sia in Italia che all’estero, però oggi non c’è nulla di concreto. Se la Juventus è interessata? È in un top club e tutti gli altri top club guardano i giocatori forti. Quindi potrebbe anche esserci interesse, non lo so, però potrebbe esserci”. A confermare però che gli occhi dei bianconeri si siano posati sull’ex Atalanta ci ha pensato Tullio Tinti, socio di Montipò e al suo fianco durante l’intervista con i cronisti presenti, pochi secondi più tardi: “Lo so io”, l’esclamazione convinta e col sorriso del navigato professionista in riferimento all’interesse della Juve per l’esterno, che oggi ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. Di fatto il profilo di Ruggeri – che Gasperini vorrebbe portare alla Roma, con i giallorossi che però devono far fronte ai parametri del fair play finanziario - è stato proposto a Comolli per sostituire l’eventuale partenza di Andrea Cambiaso, sul taccuino del Barcellona e di svariati club stranieri - dall’Inter smentiscono possa trasferirsi a Milano anche se inserito in un eventuale scambio con gli esuberi nerazzurri – e per cui la richiesta è di una quarantina di milioni.
Sorloth convinto dal progetto Juve
L’asse Juventus-Atletico e Torino-Madrid continua quindi a essere sottolineata e in grassetto. I bianconeri infatti, dopo aver intavolato i primi discorsi con i Colchoneros per Gimenez, hanno incassato l’apertura dell’uruguaiano a trasferirsi in Italia (il centrale piace e parecchio alla Juve, Spalletti compreso, e dopo il Mondiale dirà addio agli spagnoli). Attenzione anche alla situazione relativa a Alexander Sorloth: la punta norvegese gradirebbe eccome guidare l’attacco della Juventus nella prossima stagione. La possibilità di giocare titolare e di vestire da protagonista una casacca così importante come quella bianconera sono stati elementi fondamentali per convincere fin da subito il trentenne della bontà del progetto dei bianconeri.
Permane però una forbice piuttosto importante tra l’offerta, da 25 milioni, e la richiesta degli spagnoli, che per lasciar partire il ragazzo vorrebbero incassare una quarantina di milioni (dopo averlo pagato 32 al Villarreal nel 2024).
Futuro Vlahovic: sondaggio Atletico Madrid
Un trasferimento inverso, seppur senza esborso per il cartellino del giocatore, potrebbe invece riguardare Dusan Vlahovic. Sebbene infatti al momento il presidente dell’Atletico Enrique Cerezo non abbia ancora fatto recapitare alcuna offerta concreta ai procuratori dell’attaccante serbo, c’è stato un sondaggio da parte dei Colchoneros per l’ormai ex centravanti della Juventus, il cui contratto scadrà il 30 giugno e non verrà rinnovato per le esose richieste del centravanti serbo.
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MILANO - La notizia arriva dalla sede dell’Inter. Il protagonista è un calciatore dell’Atletico Madrid. Ma la possibile destinazione è la Juventus. Manuel Montipò, agente che cura gli interessi di Matteo Ruggeri, interpellato da svariati giornalisti in Viale della Liberazione, a Milano, dopo un incontro con i vertici nerazzurri, ha esaltato la stagione del suo assistito, sottolineando come dunque sia attenzionato da più top club: “Quest’anno ha disputato 48 partite fornendo 7 assist. Ha giocato quasi tutte le gare da titolare, il club è contentissimo del giocatore e contentissimo di tenerlo. Oggi è il titolare dell’Atletico Madrid – le parole del procuratore -. È chiaro che c’è il mercato e potrebbe succedere di tutto, perché le richieste non mancano. Ruggeri ne ha sia in Italia che all’estero, però oggi non c’è nulla di concreto. Se la Juventus è interessata? È in un top club e tutti gli altri top club guardano i giocatori forti. Quindi potrebbe anche esserci interesse, non lo so, però potrebbe esserci”. A confermare però che gli occhi dei bianconeri si siano posati sull’ex Atalanta ci ha pensato Tullio Tinti, socio di Montipò e al suo fianco durante l’intervista con i cronisti presenti, pochi secondi più tardi: “Lo so io”, l’esclamazione convinta e col sorriso del navigato professionista in riferimento all’interesse della Juve per l’esterno, che oggi ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. Di fatto il profilo di Ruggeri – che Gasperini vorrebbe portare alla Roma, con i giallorossi che però devono far fronte ai parametri del fair play finanziario - è stato proposto a Comolli per sostituire l’eventuale partenza di Andrea Cambiaso, sul taccuino del Barcellona e di svariati club stranieri - dall’Inter smentiscono possa trasferirsi a Milano anche se inserito in un eventuale scambio con gli esuberi nerazzurri – e per cui la richiesta è di una quarantina di milioni.