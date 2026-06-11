Juve, Ruggeri piace ma l’Atletico spara alto: ecco la cifra che serve. Sul futuro di Vlahovic...

MILANO - La notizia arriva dalla sede dell’Inter. Il protagonista è un calciatore dell’Atletico Madrid. Ma la possibile destinazione è la Juventus. Manuel Montipò, agente che cura gli interessi di Matteo Ruggeri, interpellato da svariati giornalisti in Viale della Liberazione, a Milano, dopo un incontro con i vertici nerazzurri, ha esaltato la stagione del suo assistito, sottolineando come dunque sia attenzionato da più top club: “Quest’anno ha disputato 48 partite fornendo 7 assist. Ha giocato quasi tutte le gare da titolare, il club è contentissimo del giocatore e contentissimo di tenerlo. Oggi è il titolare dell’Atletico Madrid – le parole del procuratore -. È chiaro che c’è il mercato e potrebbe succedere di tutto, perché le richieste non mancano. Ruggeri ne ha sia in Italia che all’estero, però oggi non c’è nulla di concreto. Se la Juventus è interessata? È in un top club e tutti gli altri top club guardano i giocatori forti. Quindi potrebbe anche esserci interesse, non lo so, però potrebbe esserci”. A confermare però che gli occhi dei bianconeri si siano posati sull’ex Atalanta ci ha pensato Tullio Tinti, socio di Montipò e al suo fianco durante l’intervista con i cronisti presenti, pochi secondi più tardi: “Lo so io”, l’esclamazione convinta e col sorriso del navigato professionista in riferimento all’interesse della Juve per l’esterno, che oggi ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. Di fatto il profilo di Ruggeri – che Gasperini vorrebbe portare alla Roma, con i giallorossi che però devono far fronte ai parametri del fair play finanziario - è stato proposto a Comolli per sostituire l’eventuale partenza di Andrea Cambiaso, sul taccuino del Barcellona e di svariati club stranieri - dall’Inter smentiscono possa trasferirsi a Milano anche se inserito in un eventuale scambio con gli esuberi nerazzurri – e per cui la richiesta è di una quarantina di milioni.