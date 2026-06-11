Idea Juve in regia: spunta il pupillo di Spalletti. Adzic offerto al Cagliari, occhio anche a Lucumì

Spunta una nuova idea per la mediana bianconera. Luciano Spalletti - non è un mistero - da tempo chiede a gran voce l’acquisto di un regista per alzare la creatività del centrocampo. Occhio quindi un vecchio pupillo del tecnico di Certaldo. Quel Gianluca Gaetano svezzato e lanciato in Serie A proprio da Spalletti, che era stato il primo a intravedere nel talento classe 2000 le doti del playmaker. Tanto da arretrarlo da mezzala-fantasista in metronomo davanti alla difesa. E così Gaetano nell’anno del terzo Scudetto napoletano (stagione 2022/23) ha spesso ricoperto il ruolo di vice Lobotka. Un’idea tecnico-tattica sviluppata e rilanciata con forza nel girone di ritorno del campionato appena conclusosi da Fabio Pisacane a Cagliari. Una mossa che ha fatto impennare le quotazioni di Gaetano, diventato in pochi mesi uno dei migliori specialisti nel ruolo della Serie A.