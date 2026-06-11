Idea Juve in regia: spunta il pupillo di Spalletti. Adzic offerto al Cagliari, occhio anche a Lucumì

Spunta una nuova idea per la mediana bianconera. Luciano Spalletti - non è un mistero - da tempo chiede a gran voce l’acquisto di un regista per alzare la creatività del centrocampo. Occhio quindi un vecchio pupillo del tecnico di Certaldo. Quel Gianluca Gaetano svezzato e lanciato in Serie A proprio da Spalletti, che era stato il primo a intravedere nel talento classe 2000 le doti del playmaker. Tanto da arretrarlo da mezzala-fantasista in metronomo davanti alla difesa. E così Gaetano nell’anno del terzo Scudetto napoletano (stagione 2022/23) ha spesso ricoperto il ruolo di vice Lobotka. Un’idea tecnico-tattica sviluppata e rilanciata con forza nel girone di ritorno del campionato appena conclusosi da Fabio Pisacane a Cagliari. Una mossa che ha fatto impennare le quotazioni di Gaetano, diventato in pochi mesi uno dei migliori specialisti nel ruolo della Serie A.
Juve-Cagliari, dialoghi sul futuro di Adzic
Ecco perché dalle parti della Continassa hanno chiesto informazioni al Cagliari nell’ambito dei dialoghi con la società sarda in merito al futuro di Vasilje Adzic, che piace parecchio ai rossoblù. Sul gioiellino classe 2006 non c’è solo il Casteddu, visto che pure Sassuolo, Parma e Lecce have chiesto informazioni negli ultimi giorni. Partita aperta. Con l’obiettivo sia del talentino montenegrino sia della Signora di trovare la soluzione migliore possibile per la prossima stagione; affinché quello che è stato definito dal suo connazionale nonché presidente federale Dejan Savicevic un potenziale top player possa mantenere le aspettative e sbocciare davvero.
Gaetano nel mirino di Spalletti
Tornando a Gaetano: Spalletti l’ha sempre apprezzato e da ct della Nazionale era stato in procinto di chiamarlo per Euro 2024. Un infortunio nel finale di stagione fece però saltare a Gianluca l’appuntamento con l’Italia. Chissà che un posto a Coverciano non possa trovarlo col ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Uno come Spalletti ama e apprezza i giocatori che sanno dare del tu al pallone. Gente come Gaetano, appunto.
Motivo per cui il nome del regista del Cagliari è entrato tra coloro che si candidano per il posto di direttore d’orchestra bianconero. D’altronde il Napoli sulla prima scelta spallettiana Stanislav Lobotka sta facendo muro e non intende cederlo a una diretta concorrente. E attenzione anche a John Lucumì del Bologna: il centrale piace, eccome, ai bianconeri. La clausola rescissoria da 28 milioni - esercitabile fino a metà luglio - intriga e non poco la Juventus. Staremo a vedere...
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Spunta una nuova idea per la mediana bianconera. Luciano Spalletti - non è un mistero - da tempo chiede a gran voce l’acquisto di un regista per alzare la creatività del centrocampo. Occhio quindi un vecchio pupillo del tecnico di Certaldo. Quel Gianluca Gaetano svezzato e lanciato in Serie A proprio da Spalletti, che era stato il primo a intravedere nel talento classe 2000 le doti del playmaker. Tanto da arretrarlo da mezzala-fantasista in metronomo davanti alla difesa. E così Gaetano nell’anno del terzo Scudetto napoletano (stagione 2022/23) ha spesso ricoperto il ruolo di vice Lobotka. Un’idea tecnico-tattica sviluppata e rilanciata con forza nel girone di ritorno del campionato appena conclusosi da Fabio Pisacane a Cagliari. Una mossa che ha fatto impennare le quotazioni di Gaetano, diventato in pochi mesi uno dei migliori specialisti nel ruolo della Serie A.
Juve-Cagliari, dialoghi sul futuro di Adzic
Ecco perché dalle parti della Continassa hanno chiesto informazioni al Cagliari nell’ambito dei dialoghi con la società sarda in merito al futuro di Vasilje Adzic, che piace parecchio ai rossoblù. Sul gioiellino classe 2006 non c’è solo il Casteddu, visto che pure Sassuolo, Parma e Lecce have chiesto informazioni negli ultimi giorni. Partita aperta. Con l’obiettivo sia del talentino montenegrino sia della Signora di trovare la soluzione migliore possibile per la prossima stagione; affinché quello che è stato definito dal suo connazionale nonché presidente federale Dejan Savicevic un potenziale top player possa mantenere le aspettative e sbocciare davvero.