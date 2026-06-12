Corsie Como: ecco Kaiki e Yan Couto. Butez rinnova fino al 2030 Ora tocca a Da Cunha: 2031

Continua a rinforzarsi il Como che in vista della prima volta in Europa non vuole farsi trovare impreparato all’appuntamento storico con la Champions League. Presi due terzini stranieri per rifarsi il look sulle fasce: dal Borussia Dortmund arriva il laterale destro Yan Couto con la formula del prestito; mentre per la corsia mancina siamo allo scambio di documenti per il brasiliano Kaiki del Cruzeiro, che incasserà 14 milioni più 1 di bonus (contratto fino al 2030 con opzione per il 2031). Ieri intanto i lombardi hanno blindato col rinnovo fino al 2030 la saracinesca Jean Butez (19 clean sheet nell’ultima stagione). Il prossimo a rinnovare col club della famiglia Hartono sarà capitan Lucas Da Cunha: pronto l’accordo fino al 2031 .

Calciomercato Lazio e Roma: Rovella, Greenwood e le trattative della Capitale

La Lazio ci prova per il trequartista Asp (Bayern Monaco) e valuta offerte per Luca Pellegrini. Da decifrare il futuro del portiere Mandas (attualmente in prestito con diritto di riscatto al Bournemouth), che piace alla Fiorentina ma Gattuso lo riporterebbe volentieri a Formello. A proposito del greco: zero contatti in merito al possibile scambio con Alex Jimenez, considerato incedibile da Tiago Pinto. Chi rimarrà sicuramente nella Capitale è il regista Nicolò Rovella, che può rinnovare nei prossimi giorni fino al 2030. Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma vuole alzare il livello sulle corsie esterne dell’attacco: prosegue il corteggiamento nei confronti di Mason Greenwood (Marsiglia), che resta la prima scelta di Gasperini. Fari puntati pure sul gioiellino bosniaco Alajbegovic (Bayer Leverkusen), che l’intermediario Miralem Pjanic vorrebbe portare in Italia. Lavori in corso. Asse caldo poi col Genoa: i rossoblù possono acquistare a titolo definitivo il fantasista Baldanzi per circa 9,5 milioni dalla Roma, che vorrebbe trattenere in prestito Venturino per un altro anno. Il Napoli continua a tenere d’occhio il portiere Matej Kovar (Psv Eindhoven) nel caso in cui dovesse partire Vanja Milinkovic Savic. Fatta per il rinnovo di mister Fabio Pisacane col Cagliari fino al 2028 con opzione per il 2029: ora i sardi (non riscattano Kilicsoy dal Besiktas) lavorano per ottenere uno tra Berenbruch (Inter) e Adzic (Juventus) per il centrocampo.

Calciomercato Serie A: Zaniolo, Atalanta, Parma e le ultime sulle cessioni

Ci siamo per la conferma a titolo definitivo di Zaniolo (Galatasaray) all’Udinese, che blinda Ehizibue fino al 2028. Correia (in scadenza col Valencia) a un passo dal Venezia: pronto un triennale con opzione per il quarto anno. L’Atalanta ci prova per Keita (Parma). Diversi protagonisti dei nostri club fanno gola alle società straniere: il Newcastle prepara l’assalto ad Atta dell’Udinese; mentre un club russo ha presentato un’offerta importante al Frosinone per ingaggiare il terzino destro Anthony Oyono, ma il giocatore ha rifiutato l’offerta. La sensazione è che possa comunque volare altrove. Feyenoord e Besiktas ci provano per il portiere Caprile (Cagliari). Il Parma, invece, può cedere Suzuki all’Aston Villa per una cifra tra i 20 e i 25 milioni. Infine il Lecce ha ufficializzato i rinnovi fino al 2027 di Gallo, Ramadani e Banda.