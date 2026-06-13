Lewandowski verso gli Stati Uniti: nuova offerta in arrivo. Dall'Arabia non mollano...

Il futuro di Robert Lewandowski potrebbe presto tingersi a stelle e strisce. Dopo la conclusione della sua esperienza con il Barcellona , il contratto scade il 30 giugno e non c'è il rinnovo , l'attaccante polacco è al centro di numerose trattative che potrebbero portarlo lontano dall'Europa. Il bomber starebbe trascorrendo alcuni giorni negli Stati Uniti per valutare nuove opportunità professionali. Tra le opzioni più concrete c'è quella rappresentata dai Chicago Fire , club di MLS deciso a compiere un importante salto di qualità. Nonostante i suoi 37 anni, Lewandowski continua ad attirare l'interesse di diverse società di primo piano grazie al suo straordinario fiuto del gol e alla sua esperienza internazionale.

Chicago Fire all'assalto: il progetto MLS convince il polacco

La destinazione che al momento sembra avere maggiori possibilità di accogliere Lewandowski è Chicago. Il centravanti starebbe infatti incontrando i vertici dei Chicago Fire, come riportato da Mundo Deportivo, per approfondire i dettagli di una proposta particolarmente ambiziosa. La società americana vede nel polacco il profilo ideale per aumentare il proprio livello competitivo e diventare una delle protagoniste della MLS nei prossimi anni.

Anche l'allenatore Gregg Berhalter ha confermato pubblicamente l'interesse nei confronti dell'ex Bayern Monaco, sottolineando il desiderio del club di portarlo in Illinois. Sul tavolo ci sarebbe un contratto pluriennale, della durata di due o tre stagioni, con un ingaggio che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di dollari annui. Una proposta economicamente importante che, oltre all'aspetto finanziario, punterebbe anche sul ruolo centrale che Lewandowski avrebbe nel progetto tecnico della squadra.

Arabia Saudita, Premier League e Serie A: la concorrenza resta forte

Nonostante il forte pressing dei Chicago Fire, la corsa per assicurarsi Lewandowski è tutt'altro che chiusa. L'attaccante polacco può infatti contare su diverse offerte provenienti da campionati prestigiosi e mercati emergenti. Tra le pretendenti più aggressive figura l'Al-Hilal, club saudita pronto a mettere sul piatto cifre nettamente superiori rispetto a quelle statunitensi. Alcune fonti parlano addirittura di una proposta economica che potrebbe raggiungere livelli molto elevati, 90 milioni circa. Sullo sfondo resta vivo anche l'interesse del Manchester United, alla ricerca di esperienza e leadership per il proprio reparto offensivo. In Italia, inoltre, Juventus e Milan continuano a monitorare attentamente la situazione, senza aver abbandonato definitivamente l'idea di portare l'ex numero 9 del Barcellona in Serie A. Prima di prendere una decisione definitiva, Lewandowski analizzerà ogni scenario, valutando non solo l'aspetto economico ma anche le prospettive sportive e personali offerte dai club interessati.

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