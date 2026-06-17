Per Falcone al Toro finalmente si tratta. E c’è pure Mascardi

TORINO - Sì, ora la trattativa per Wladimiro Falcone può prendere il via. Il Lecce negli scorsi giorni ha risolto il caso direttore tecnico, che si era aperto dopo l’addio di Pantaleo Corvino, con una soluzione interna, affidando al ds Stefano Trinchera anche il ruolo di dt. Non che il nome dell’erede di Corvino interessi particolarmente a Urbano Cairo e a Gianluca Petrachi, ciò che importa ai due dirigenti granata è che ora nel club pugliese ci sia un referente con cui parlare del portiere. Dopo la bocciatura di Franco Israel, che è sul mercato ed è destinato alla cessione (per l’uruguaiano Petrachi e l’entourage del giocatore stanno cercando una squadra all’estero), l’idea in casa granata è quella di puntare su un portiere che dia garanzie, che non sia una scommessa come lo è stato il sudamericano. E con Falcone, Cairo e Petrachi andrebbero sul sicuro. Negli ultimi quattro campionati l’estremo difensore è stato uno dei grandi protagonisti delle salvezze conquistate dalla società salentina e ha dimostrato di essere estremamente affidabile: tra l’altro lo stesso Falcone ha fatto sapere ai dirigenti giallorossi che vorrebbe mettersi alla prova in un’altra realtà e il Lecce non lo tratterebbe forzatamente, ma di fronte a un’offerta ritenuta adeguata sarebbe disposto a cederlo. Il Toro però l’offerta adeguata dovrà presentarla. La valutazione dell’estremo difensore è intorno ai 5 milioni, ma il Toro ha anche una carta che può giocarsi per arrivare al portiere e battere pure l’eventuale concorrenza: Alieu Njie. Lo svedese piace al Lecce e potrebbe essere ceduto in prestito in modo che possa giocare con maggiore continuità: prima però dovrà essere valutato da Ignazio Abate, a cui un giocatore con le caratteristiche di Njie, capace di saltare l’avversario e agire in appoggio di un attaccante titolare, potrebbe essere utile per il 3-4-2-1, uno dei due moduli su cui l’allenatore lavorerà (l’altro è il 3-5-2).
Mascardi e Montipò nel taccuino di Petrachi
Anche se le trattative per Falcone e Njie non saranno legate tra loro, mettere il Lecce in cima alla lista delle possibili destinazioni dello svedese potrebbe favorire la causa granata per quel che riguarda Falcone. Restando in tema portieri, nel taccuino di Petrachi sono presenti anche altri nomi: le prime alternative al leccese sono Dominik Livakovic (al momento è impegnato al Mondiale con la Croazia) che è destinato a lasciare il Fenerbahce e Lorenzo Montipò, che dopo la retrocessione in Serie B del Verona potrebbe dire addio ai gialloblù. Prosegue inoltre la trattativa per un altro portiere: Diego Mascardi dello Spezia. Petrachi ha in agenda nel pomeriggio un appuntamento con i dirigenti della società ligure per cercare di raggiungere un accordo, dopo che con il giocatore è già stata trovata un’intesa. Le richieste iniziali dello Spezia per il giovane estremo difensore (19 anni e già nel giro della nazionale Under 21) erano di 2,5 milioni più il 20% sull’eventuale futura plusvalenza. Il Toro non vorrebbe invece spendere più di 1,2 milioni: non sarà impossibile trovare una quadra, anche perché lo Spezia, appena retrocesso in C, vuole cedere il portiere per fare cassa. Mascardi non arriverebbe al Toro per essere il titolare, ma potrebbe restare come riserva (insieme ad Alberto Paleari, che sarà confermato) oppure essere ceduto in prestito per fare esperienza e giocare con continuità.