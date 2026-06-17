Per Falcone al Toro finalmente si tratta. E c’è pure Mascardi

TORINO - Sì, ora la trattativa per Wladimiro Falcone può prendere il via. Il Lecce negli scorsi giorni ha risolto il caso direttore tecnico, che si era aperto dopo l’addio di Pantaleo Corvino, con una soluzione interna, affidando al ds Stefano Trinchera anche il ruolo di dt. Non che il nome dell’erede di Corvino interessi particolarmente a Urbano Cairo e a Gianluca Petrachi, ciò che importa ai due dirigenti granata è che ora nel club pugliese ci sia un referente con cui parlare del portiere. Dopo la bocciatura di Franco Israel, che è sul mercato ed è destinato alla cessione (per l’uruguaiano Petrachi e l’entourage del giocatore stanno cercando una squadra all’estero), l’idea in casa granata è quella di puntare su un portiere che dia garanzie, che non sia una scommessa come lo è stato il sudamericano. E con Falcone, Cairo e Petrachi andrebbero sul sicuro. Negli ultimi quattro campionati l’estremo difensore è stato uno dei grandi protagonisti delle salvezze conquistate dalla società salentina e ha dimostrato di essere estremamente affidabile: tra l’altro lo stesso Falcone ha fatto sapere ai dirigenti giallorossi che vorrebbe mettersi alla prova in un’altra realtà e il Lecce non lo tratterebbe forzatamente, ma di fronte a un’offerta ritenuta adeguata sarebbe disposto a cederlo. Il Toro però l’offerta adeguata dovrà presentarla. La valutazione dell’estremo difensore è intorno ai 5 milioni, ma il Toro ha anche una carta che può giocarsi per arrivare al portiere e battere pure l’eventuale concorrenza: Alieu Njie. Lo svedese piace al Lecce e potrebbe essere ceduto in prestito in modo che possa giocare con maggiore continuità: prima però dovrà essere valutato da Ignazio Abate, a cui un giocatore con le caratteristiche di Njie, capace di saltare l’avversario e agire in appoggio di un attaccante titolare, potrebbe essere utile per il 3-4-2-1, uno dei due moduli su cui l’allenatore lavorerà (l’altro è il 3-5-2).