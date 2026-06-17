Fiorentina, summit per Kean ma si punta anche a Kostic. C’è Gaetano per la regia dell’Atalanta

Avanza Gianluca Gaetano per la cabina di regia dell’Atalanta. Intanto per il dopo Ederson (si attende solo l’ufficialità del suo passaggio al Manchester United per 45 milioni) si fa largo l’idea Mandela Keita dal Parma. Restando in Lombardia: il Como è in chiusura per il ritorno di Nico Paz dal Real Madrid. Merito anche e soprattutto della volontà del Diez argentino, che ha spinto parecchio col club spagnolo per ritornare sul Lago. I biancoblù hanno poi detto no a Tottenham, Marsiglia e Como per capitan Lucas Da Cunha, che nei primi giorni firmerà il rinnovo fino al 2031. Stessa cosa che si apprestano a fare Dybala (fino al 2028), Cristante (2028 con opzione per il 2029), Celik (2029), Pellegrini (2029) e Mancini (2029 con opzione per il 2030) con la Roma, che è pronta a sfoderare l’assalto a Greenwood. L’esterno offensivo inglese ha già dato il suo sì: pronto un quinquennale da 5 milioni a stagione più bonus (a salire negli anni). In uscita dalla Roma il terzino Angelino, richiesto dal Betis che è in corsa col Villarreal pure per la punta Dovbyk. No secco alle avance di Como e Nottingham Forest per Pisilli, considerato incedibile. A proposito di gioielli nostrani: oggi summit al Viola Park tra la dirigenza della Fiorentina e l’entourage di Moise Kean capitanato da Alessandro Lucci per fare il punto sul futuro dell’attaccante, che il nuovo tecnico Grosso vorrebbe trattenere al netto di qualche interessamento arrivato da parte di club stranieri. Le parti potrebbero approfondire i dialoghi per Kostic (in scadenza con la Juve) e assistito anche lui da Lucci. Manca solo la firma per rivedere in panchina Ivan Juric: in fase di completamento la risoluzione del contratto con l’Atalanta. L’ultimo step formale prima di poter firmare con il Monza. Accordo biennale con opzione per il terzo anno.
Il Napoli non molla Gila
In dirigenza ci sarà con un ruolo centrale nell’area tecnica Pedro Obiang, che ha deciso con un anno d’anticipo di ritirarsi per intraprendere la nuova carriera da ds (deve ancora fare il corso). Il primo colpo del nuovo corso biancorosso potrebbe essere il fantasista argentino Echeverri (Manchester City). Il Napoli non molla la presa per Gila: intesa di massima trovata con l’agente del centrale (Alejandro Camano) grazie al blitz milanese del ds Giovanni Manna. Contratto fino al 2031 da 3 milioni annui più opzione per il 2032: adesso va trovata una quadra con la Lazio. I partenopei non vorrebbero spendere più di 18-20 milioni; mentre Lotito tiene duro e parte da una valutazione di 30 milioni. Previsti nuovi contatti in settimana. Potrebbe parlare spagnolo pure il Bologna, che corteggia il gioiellino del Real Madrid Alvaro Rodriguez; per il centrocampo intriga Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar). Da non escludere poi un ritorno di fiamma sulla fascia per Joao Mario (nell’ultimo semestre in rossoblù in prestito dalla Juve). Cerca un terzino il Sassuolo, che ha ufficializzato la nomina di Veronica Squinzi a nuovo Ceo del club: piacciono Favasuli (Catanzaro) e Zappa (Cagliari); appare più complicato arrivare a Calabria (Panathinaikos) per via dell’alto ingaggio. Infine il Lecce riscatta Camarda, che sarà contro-riscattato dal Milan.