Fiorentina, summit per Kean ma si punta anche a Kostic. C’è Gaetano per la regia dell’Atalanta

Avanza Gianluca Gaetano per la cabina di regia dell’Atalanta. Intanto per il dopo Ederson (si attende solo l’ufficialità del suo passaggio al Manchester United per 45 milioni) si fa largo l’idea Mandela Keita dal Parma. Restando in Lombardia: il Como è in chiusura per il ritorno di Nico Paz dal Real Madrid. Merito anche e soprattutto della volontà del Diez argentino, che ha spinto parecchio col club spagnolo per ritornare sul Lago. I biancoblù hanno poi detto no a Tottenham, Marsiglia e Como per capitan Lucas Da Cunha, che nei primi giorni firmerà il rinnovo fino al 2031. Stessa cosa che si apprestano a fare Dybala (fino al 2028), Cristante (2028 con opzione per il 2029), Celik (2029), Pellegrini (2029) e Mancini (2029 con opzione per il 2030) con la Roma, che è pronta a sfoderare l’assalto a Greenwood. L’esterno offensivo inglese ha già dato il suo sì: pronto un quinquennale da 5 milioni a stagione più bonus (a salire negli anni). In uscita dalla Roma il terzino Angelino, richiesto dal Betis che è in corsa col Villarreal pure per la punta Dovbyk. No secco alle avance di Como e Nottingham Forest per Pisilli, considerato incedibile. A proposito di gioielli nostrani: oggi summit al Viola Park tra la dirigenza della Fiorentina e l’entourage di Moise Kean capitanato da Alessandro Lucci per fare il punto sul futuro dell’attaccante, che il nuovo tecnico Grosso vorrebbe trattenere al netto di qualche interessamento arrivato da parte di club stranieri. Le parti potrebbero approfondire i dialoghi per Kostic (in scadenza con la Juve) e assistito anche lui da Lucci. Manca solo la firma per rivedere in panchina Ivan Juric: in fase di completamento la risoluzione del contratto con l’Atalanta. L’ultimo step formale prima di poter firmare con il Monza. Accordo biennale con opzione per il terzo anno.