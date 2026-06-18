Il fattore Di Nardo per diventare big  

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Il calciatore più ambito in queste prime battute del calcio mercato di Serie B è senza dubbio il bomber Antonio Di Nardo, 27 anni, 14 gol e 4 assist nel Pescara che nel 2025/26 è retrocesso in C in maniera che ha fatto discutere (vedi il rigore, poi fal
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